Acqua Bene Comune: Andria nel nuovo organismo di controllo di Acquedotto Pugliese

"La maggioranza di centro-sinistra di Andria esprime soddisfazione per l'elezione del primo Comitato di Coordinamento e Controllo di Acquedotto Pugliese S.p.A., avvenuta oggi nel corso dell'Assemblea dei Sindaci pugliesi".

Nella nota Gianni Addario per il Partito Democratico, Agostino Ciciriello di Andria Bene in Comune, Francesco Nicolamarino di AndriaLab, Vincenzo Montrone di Futura ed Ambrogio Tattolo di ItaliaViva sottolineano come: "Si tratta di un passaggio storico che dà piena attuazione al nuovo assetto in house di AQP, con una gestione interamente pubblica dell'acqua che prevede una governance composta per l'80% dalla Regione Puglia e per il 20% dai Comuni pugliesi. Una scelta chiara che tutela l'acqua come bene comune e la sottrae alle logiche private di mercato.Per la provincia BAT, in qualità di città più popolosa, Andria è stata rappresentata dalla Sindaca Giovanna Bruno, eletta nel Comitato insieme ai sindaci dei Comuni capoluogo di Bari, Lecce, Brindisi, Taranto e Foggia. Una presenza che riconosce il ruolo centrale di Andria e rafforza il peso politico e istituzionale del nostro territorio nelle scelte strategiche relative a un servizio essenziale per cittadini, famiglie e imprese.Il Comitato avrà compiti fondamentali di indirizzo e controllo: approverà piani e bilanci, vigilerà sulla gestione e contribuirà alla nomina del Consiglio di Amministrazione di AQP.Con questo passaggio, coordinato dall'Autorità Idrica Pugliese, la Puglia si conferma un modello nazionale di gestione pubblica e partecipata dell'acqua, con Andria che sarà protagonista di questo percorso per i prossimi tre anni".