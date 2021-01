Abbandono rifiuti ad Andria, Sgarra (M5S): «Collaborare con associazioni e singoli cittadini»

«Una nota associazione ambientalista andriese – scrive in un post la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Nunzia Sgarra - mi ha informato di avere inviato, qualche giorno fa, una comunicazione formale al Sindaco circa alcuni abbandoni di rifiuti, in particolare lungo il percorso del Ciappetta-Camaggio, per richiederne l'immediata rimozione. Mi unisco a questa richiesta perché queste problematiche sono state più volte evidenziate durante la scorsa consiliatura dal nostro precedente gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle ma sono tematiche a cui anche io sono molto sensibile.L'aspetto che ho trovato particolarmente interessante della nota inviata al Sindaco, al netto dell'importante segnalazione dei rifiuti abbandonati (cosa che purtroppo capita spesso nel territorio della nostra città), è stata l'offerta di fornire fototrappole a spese della stessa associazione (immagino a causa della nota situazione debitoria del nostro Comune) con anche una fattiva collaborazione sia nella gestione delle stesse, ovviamente se e per quanto consentito dalla Legge, sia per la rimozione di talune tipologie di rifiuti, sempre nelle modalità in cui questo sia possibile.La funzione di un consigliere comunale, a mio avviso, è anche quella di promuovere le meritevoli iniziative di associazioni o singoli cittadini, per cui mi sono subito unita a questa lodevole iniziativa. Per tutto questo chiederò un incontro all'Assessore alla Polizia Municipale Pasquale Colasuonno, per poterlo sensibilizzare insieme ai rappresentanti dell'associazione proponente e sono certa di poter ricevere attenzione e fattiva collaborazione istituzionale, perché il bene dei cittadini viene prima di ogni bandiera politica».