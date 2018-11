A Milano, con il fascino dei vini di Puglia anche due cantine di Andria

Dopo il successo delle passate edizioni, dal 24 al 30 novembre ritorna a Milano il Puglia Wine & Evo Road Show, l'imperdibile "tour metropolitano" dedicato alle eccellenze vitivinicole e gastronomiche del tacco d'Italia che saranno, per un'intera settimana, al centro di un fitto calendario di eventi a tema.La manifestazione è organizzata dal Movimento Turismo del Vino Puglia, in prima linea nella promozione commerciale e culturale del vino pugliese."Milano è il cuore pulsante di un certo tipo di approccio al vino, che è quello che a noi interessa, sia come produttori che come Consorzio – dichiara Maria Teresa Varvaglione, presidente del Movimento Turismo del Vino Puglia. – Per una settimana i vini di Puglia saranno protagonisti nelle enoteche storiche della città, veri e propri templi della cultura del vino, dove l'avvicinamento al calice è frutto di un percorso senza fretta. Sarà un piacere per noi confrontarci con un pubblico così attento, per raccontare una Puglia del vino che non teme confronti con le denominazioni d'origine più blasonate d'Italia".Queste le dieci selezionate enoteche del capoluogo lombardo che ospiteranno i vini delle aziende socie del Consorzio MTV Puglia: Cotti (Via Solferino, 42) | Enoclub (Via Friuli, 15) | El vinatt (Via Leone Tolstoi, 49) | Enoteca Diapason (Via Lomellina, 48) | La cantina di Franco (Via Raffaello Sanzio, 16) | Rosèe – Wine & Coffee Room (Corso di Porta Romana) | VinoVino dal 1921 (Corso San Gottardo, 13) | VinoVino in d'Alessadro (P.zza Sant'Alessandro, 3) | Enoteca Wineria (Via Carlo Caneva, 4 Zona Sempione) | Ronchi (Via Caminadella 15).Qui, per tutta la settimana, corner promozionali, vetrine a tema e degustazioni giornaliere accompagneranno i visitatori a scoprire e riscoprire gli ambasciatori più illustri delle vigne di Puglia – Nero di Troia, Primitivo, Negroamaro – e le tante nuove proposte enologiche delle cantine partecipanti: Cantine Le Grotte - Apricena (Fg) || La Cantina di Ruvo di Puglia - Ruvo di Puglia (Ba) | Coppi - Turi (Ba) | Amastuola - Crispiano (Ta) | Vetrére - Taranto | Varvaglione - Leporano (Ta) | Cantina San Giorgio - San Giorgio Ionico (Ta) | Felline - Manduria (Ta) | Masseria Surani - Manduria (Ta) | Trullo di Pezza - Torricella (Ta) | Carvinea - Carovigno (Br) | Fiorentino - Galatina (Le) | Schola Sarmenti - Nardò (Le) | Castel di Salve - Depressa di Tricase (Le) | Mottura - Tuglie (Le).Non potevano mancare i profumi di un altro prodotto principe della regione, l'extravergine, con una selezione dei migliori Evo e prodotti tipici di Puglia a cura dei soci di Buonaterra Movimento Turismo dell'Olio Puglia, tra cui anche Torrerivera di Andria.Il programma già fitto di appuntamenti si impreziosisce martedì 27 novembre con l'evento a tema "Degusta la Puglia", a partire dalle 18.30, presso l'enoteca Wine Bar Rosée – Wine & Coffee Room (Corso di Porta Romana, 123), si assaporerà il meglio dell'enogastronomia regionale in un viaggio attraverso le migliori declinazioni in bianco, rosso e rosato dei vitigni autoctoni pugliesi, abbinate a una selezione di extravergine e prodotti tipici.Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sugli eventi in programma sono disponibili su www.mtvpuglia.it e sui canali social del Movimento (Facebook, Twitter e Instagram), seguendo l'hashtag ufficiale della manifestazione #PugliaTastingWeek.L'iniziativa è inserita nella più ampia programmazione progettuale dal titolo "I vini di Puglia nelle fiere internazionali del vino", presentata dal Consorzio Movimento Turismo del Vino Puglia al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia a valere sul fondo del PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno".