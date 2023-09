Vini Top Hundred 2023: ennesimo, importante riconoscimento per l'Azienda Conte Spagnoletti Zeuli

Si tratta dell'ennesimo, importante riconoscimento per una azienda agricola che ha fatto della qualità la sua caratteristica, il suo tratto distintivo, riconosciuto ed apprezzato anche in ambito internazionale.Ebbene, in occasione di Golosaria 2023, 18^ edizione di una fiera che ha trovato casa all'Allianz Mico - FieraMilanocity, si sono dati appuntamento le migliori aziende nazionali ed estere del food and beverage, in particolare vini e distillati. E, come ogni anno, il riconoscimento dei Top Hundred, che comprende anche i Top dei Top, ovvero l'eccellenza per ogni categoria, in questa edizione ha visto primeggiare tra i rossi il Castel del Monte Nero di Troia Riserva "23 Settembre" 2015 di Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli di Montegrosso Andria; tra i bianchi il Marche Bianco "Primodicupi" 2021 di Coppacchioli Tattini di Visso (MC); tra i rosati il Vino Rosato "Merendendi" di Vintage di Aosta; tra gli spumanti il Trentodoc Metodo Classico Dosaggio Zero Riserva 60 Mesi "Clè" di Albino Armani di Dolcè (VR). Infine, tra i passiti il Riviera Ligure di Ponente Moscatello di Taggia Passito "Lucraetio" 2021 di Mammoliti di Ceriana (IM).Un premio ad un vino rosso di eccellente qualità, potremmo dire "figlio legittimo" di questa terra da sempre vocata alla vitivinicoltura e non è un caso il suo nome, dedicato al giorno di nascita del suo titolare, al Conte contadino Onofrio Spagnoletti Zeuli. Ad Maiora Conte Onofrio, ancora tanti di questi premi che onorano la sua amata Andria.