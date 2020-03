Xylella: "Non c’è cura ma si può imparare a convivere con il patogeno"

Dal 2013 laha cambiato inesorabilmente il volto delle nostre campagne. Ilha condannato a morte centinaia di ulivi nel Salento e poco tempo fa, ha minacciato anche il nord della Puglia senza contare ingenti danni sull'economia locale. I numeri parlano chiaro: 2Numeri che hanno fatto paura anche all'Unione Europea tanto da chiedere al nostro paese di abbattere gli ulivi infetti e di piantare due varietà in grado di resistere al diseccamento rapido, Leccino e Favolosa.Dunque, una soluzione definitiva che protegga gli uliveti, compresi quelli secolari, dal batterio, per ora non esiste: però si può imparare a convivere con il patogeno. Come?Una soluzione, seppure non definitiva, è stata suggerita dal ricercatoredel Centro di Ricerca per l'Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA) di Roma, il quale ha individuato un metodo per proteggere gli alberi dal batterio invisibile. Trattasi di uncon interventi sul terreno e sulla pianta mediante arature regolari e potature frequenti che consente di ridurre la comparsa di sintomi in piante d'ulivo, precedentemente diagnostiche come infette da xylella. Il trattamento viene effettuato tramite nebulizzazione e in alcuni casi il prodotto viene inoculato tramite siringhe sulla corteccia degli alberi. Il protocollo è stato poi seguito da un gruppo di olivicoltori, decisi di intraprendere una via diversa rispetto a quella dettata dall'ordinanza emessa dalla Ue."Si cura la pianta con disseccamento, abbattendo la carica batterica e permettendo alla pianta stessa di produrre. Un metodo sostenibile che consente la salvaguardia della biodiversità dell'area e del paesaggio" – chiarisce il, in passato membro della– "La Regione Puglia ha finanziato il protocollo CREA ed in merito esistono quattro pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, frutto di collaborazioni interdisciplinari che mirano a sviluppare tecniche di autodifesa verso il patogeno. Alcuni produttori hanno osservato una maggiore vigoria delle piante, come si può notare dalle foto scattate nei mesi di luglio e ottobre 2019 e gennaio 2020. Stesso oliveto ma due gestioni differenti: a sinistra olivi trattati con il protocollo Scortichini mentre a destra quelli non trattati".Proprio dalla volontà degli olivicoltori di resistere al batterio, potrebbe nascere unaper la produzione di olio extravergine; auspicandoci nel frattempo, che i ricercatori possano al più presto individuare trattamenti più efficaci per porre fine a questo male endemico che ha già compromesso pesantemente l'