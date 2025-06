Xylella a Bisceglie, Oronzo Milillo: «Serve maggiore consapevolezza e collaborazione»

Risale a martedì 24 giugno la notizia di un focolaio di ulivi infetti da. Attualmente la zona infetta si trova sotto sorveglianza fino a 2,5 km circostanti, con l'obiettivo di tracciare la presenza eventuale di ulteriori piante infette. Molte le conseguenze che chiaramente ne potrebbero derivare, tuttavia fondamentale in queste situazioni affidarsi alle parole degli esperti. Ad illustrare la situazione ai microfoni di Viva Network«Abbiamo notizia di alberi colpiti da Xylella a Minervino e Monopoli, che non sono città confinanti con Bisceglie. Il batterio si sposta per poche centinaia di metri al giorno, quindi, è da ipotizzare che ci sia. È un'ipotesi che ci deve far riflettere - ha dichiarato -. Se l'ipotesi non dovesse essere quella, ma che ci sia invece unoprobabilmente avremmo dovuto trovare, o troveremo a seguito delle analisi, zona intermedie di contagio, quindi l'allerta è massima».Fondamentali sono le: «La chiave è la tempestività. Gli strumenti normativi ci sono, le indicazioni europee parlano chiaro:l'importante è farlo nei tempi giusti per evitare che il contagio si espanda». Eradicare un albero, tuttavia, non è mai una scelta facile da prendere, anche se c'è in gioco la salvezza di migliaia e migliaia di ulivi. Da qui l'importanza della consapevolezza e della preparazione anche culturale all'emergenza: «Va sensibilizzato l'agricoltore che quotidianamente vive la terra a seguire le buone norme, così come i decreti delineano., bisogna sensibilizzare tutti affinché le procedure e le buone norme siano applicate e come poter essere indennizzati nel caso in cui ci sia bisogno di eradicare - ha raccontato il Presidente Milillo -.».A giocare un ruolo fondamentale nei primi momenti dalla scoperta di piante infette dal batterio della Xylella, il dialogo trasversale tra i diversi attori ed enti istituzionali e territoriali: «La prima cosa da fare è incontrarsi.. Il verde pubblico va gestito con attenzione: gli agricoltori come i privati, nella sempre maggiore consapevolezza applicano le linee guida per poter evitare la diffusione del batterio, ma deve esserci una cura del verde pubblico costante, perché se gli interventi sono carenti si rischia di danneggiare un intero comparto che è trainante per l'economia del territorio. Va inoltre ricordato che il vettore non si muove solo sugli alberi d'ulivo ma ha delle varianti che si muovono anche su altre colture».ed è solo con la responsabilità condivisa che possiamo contenerla e sconfiggerla» ha poi concluso Milillo.