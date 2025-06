Xylella, nuovo incontro del Comitato Pro Agricoltura

presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città di Bisceglie mercoledìì 9 luglio prossimo alle ore 17,00.

Il Comitato Pro Agricoltura di Andria, costituitosi il 9 maggio scorso, che riunisce le Associazioni di Categoria Bari Bat (Coldiretti, CIA, Confagricoltura, AIPO, Copagri, Oleificio Rif. Fondiaria e Consorzio Guardie Campestri) e che vede come ente capofila il Comune di Andria, nelle scorse settimane si è più volte riunito per disegnare il piano strategico dell'agricoltura e affrontare le problematiche relative alla Xylella che in questo momento vedono fortemente preoccupato il territorio della Bat.Si sono susseguite anche riunioni tecniche che hanno coinvolto il Presidente dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale Infantino con l'obiettivo di spiegare agli agricoltori qual è l'evoluzione del batterio della xylella. Incontri, questi, a cui sono stati regolarmente invitati gli assessori degli altri comuni del territorio, così come gli altri enti coinvolti, registrando tuttavia una scarsa presenza e partecipazione degli stessi enti.«Il Comitato è tornato a riunirsi questo pomeriggio – spiega l'Assessore alle Radici Cesareo Troia - Dalla discussione è emersa la collettiva necessità di perseverare nella individuazione di una strategia comune che focalizzi azioni ed interventi volti a salvaguardare il patrimonio agricolo, alla luce delle ultime notizie, purtroppo drammatiche, delle campagne di Bisceglie. Perciò, all'esito, ha deciso di convocare il ComitatoSono stati nuovamente invitati tutti gli enti del territorio che direttamente o indirettamente possono dare il proprio contributo ad alcune pratiche che servono a contenere la diffusione della xylella quali Regione Puglia, Assessorato regionale all'Agricoltura, IV Commissione Sviluppo Economico con il suo presidente cons. Francesco Paulicelli, Provincia Bat, Asl BT, ARIF e ANAS, e ancora sindaci e assessori dei comuni del territorio provinciale, Ferrovie dello Stato e Ferrotramviaria».