"Xylella fastidiosa", piano di azione contro il batterio nel Comune di Andria

L'Amministrazione Comunale con l'Assessorato alle Radici continua nella sua azione di monitoraggio dello stato di avanzamento del batterio della Xylella dopo il caso di Minervino Murge. L'Assessore Troia, dopo aver interpellato il Presidente della IV Commissione Avv. Francesco Paolicelli e la Regione Puglia, ha avviato alcune attività con l'obiettivo di informare tutto il comparto agricolo sulla situazione attuale, sui rischi e le azioni da mettere in campo.«Data l'importanza del comparto agricolo del nostro territorio e considerata l'estensione dei nostri uliveti e la vicinanza con il territorio di Minervino Murge - spiega l'Assessore Troia – è forte la necessità e l'urgenza di procedere ad azioni concrete per salvaguardare la salute dei nostri ulivi. Con la Regione Puglia e l'Osservatorio fitopatologico regionale incontreremo le organizzazioni agricole CIA ConfAgricoltura e Coldiretti per affrontare il problema e individuare i margini di azione per proteggere, conservare e limitare i danni nel territorio».Alla luce di ciò, nell'ottica di valutare un piano di azione comune volto a contrastare i vettori del batterio nell'agro andriese, l'Amministrazione comunale – Assessorato alle Radici ha previsto un incontro con le organizzazioni agricole e gli enti territoriali presso la sede dell'Assessorato inInvece, per il giornoè programmatopresso, in piazza San Pio X, l'incontro pubblico "Xylella, le radici della prevenzione", con gli agricoltori, cittadini e associazioni di categoria, organizzato dall'Amministrazione Comunale – Assessorato alle Radici. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco avv. Giovanna Bruno, dell'Assessore alle Radici dott. Cesareo Troia, del Presidente della IV Commissione Regionale Sviluppo Economico e Agricoltura dott. Francesco Paolicelli, sono previste le relazioni del dott. Salvatore Infantino, della dott.ssa Anna Percoco e del dott. Francesco Palmisano, dell'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia.