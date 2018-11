Violenza sulle donne, ad Andria un corso gratuito per la difesa personale

Anche quest'anno in occasione del 25 novembre, Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, l'Accademia Wingtsun Ewto Puglia, di Master Cosimo Laguardia 5^ P.G., organizza nella scuola di Andria diretta da Sihing Vincenzo Perrone 12 S.G., in collaborazione con la Palestra Wellness Revolution, tre giornate di corso gratuito di avviamento alla Sicurezza Personale, aperto a tutte le donne a partire dai 12 anni di età.«Data la portata dell'evento e della sempre maggior richiesta di iniziative in tal senso bisogna prenotarsi al numero 0883.957817 in quanto il corso per motivi organizzativi è a numero chiuso. Non demandate la vostra sicurezza agli altri! Iniziate a provvedere personalmente! Accademia WINGTSUN EWTO PUGLIA! L'arte della difesa personale!», spiegano gli organizzatori.