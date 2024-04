La terra d'Abruzzo ha accolto i ragazzi dello Zenith in un viaggio "particolare"

"Esplorare il mondo è un'opportunità straordinaria per nutrire la nostra anima e arricchire la nostra esistenza"

I ragazzi dello Zenith sono stati dal 22 al 25 aprile in terra d'Abruzzo, visitando borghi medievali e respirando atmosfere d'altri tempi.

"Oltre alla spettacolare bellezza di questa terra -sottolinea il responsabile del centro, il prof. Antonello Fortunato- vogliamo osservare il benessere in termini di autonomia che i nostri amici acquisiscono di volta in volta viaggiando.

Viaggiare offre ai nostri ragazzi speciali un'opportunità unica per esplorare nuovi luoghi, scoprire culture diverse e creare ricordi indelebili.

Oltre a permetterci di allontanarci dalla routine quotidiana, viaggiare ci arricchisce culturalmente, ci espone a panorami mozzafiato e ci aiuta a comprendere meglio il mondo che ci circonda.

La bellezza del viaggiare risiede nell'esperienza di immergersi in ambienti sconosciuti, aprirsi a nuove prospettive e connettersi con persone provenienti da contesti diversi.

Inoltre, viaggiare può stimolare la creatività, ispirare la crescita personale e favorire la consapevolezza di noi stessi e degli altri.

In definitiva, esplorare il mondo è un'opportunità straordinaria per nutrire la nostra anima e arricchire la nostra esistenza".

Avanti così Zenith ❤️