"Vini/le –soundsfood", grande evento musicale in programma il prossimo 7 settembre a "La Guardiola"

Vini/le –soundsfood- è un evento di degustazione e musica, creato dall'Ass.ne "ideAzione" in collaborazione con l'associazione "Jazz in." del medico mecenate dott. Stefano Porziotta a "La Guardiola", contrada Santa Barbara, Andria, start/ 21:00, 7 settembre 2018."Vini/le per un venerdì da degustare e da ballare". Avete mai gustato un capolavoro della musica jazz insieme ad un buon calice di vino? Scoperto il profumo penetrante e inconfondibile e il sapore particolarissimo dei tartufi umbri? Inebriato i piaceri del palato con il gusto fruttato e piccante dell'olio extravergine d'oliva? Deliziato le papille gustative con la bontà e freschezza della tipica mozzarella andriese? Dilettato palato e olfatto con il sapore unico e intenso dei taralli e delle bruschette del nostro territorio?Venerdì 7 settembre, le cantine di Conte Spagnoletti Zeuli, Agresti e Colli Sereni, in collaborazione con Curci Tartufi, Caseificio Matera, Fiore di Puglia, Azienda Agricola D'Avanzo invitano quanti amano la bella musica ad una serata speciale, tra i suoni di musica soul jazz della Band HandyMan e il dj set di Ninni Bellifemine.Una vera e propria girandola di vini bianchi, rossi e rosè accompagnati da un buffet di specialità gastronomiche, a partire dalle tradizionali bruschette e taralli di Fiore di Puglia, ai prodotti caseari del caseificio Matera il tutto aromatizzato dallo splendido profumo del tartufo di Curci e dell'olio extravergine d'oliva del frantoio D'Avanzo, con la partecipazione della Cooperativa Sociale Sant'Agostino e i loro prodotti da forno, in una piacevole location immersa nel verde.Questi e tanti altri sono gli oggetti del piacere di Vini/le, una guida all'ascolto della musica jazz e soul abbinata ad una serie di vini prodotti da piccole e grandi aziende del nostro territorio.Una meditata selezione di brani musicali scelti per Voi per farvi assaporare lentamente un buon calice di vino e i sapori della terra, un gioco fra orecchie e palato, un viaggio nelle terre della musica e del vino, alla ricerca di imprevedibili sintonie.A seguire vi sarà il dj set di Ninni Bellifemine, un repertorio di musica dagli anni '70 ad oggi, un vero tripudio di sensi, capace di rispolverare vecchie emozioni sotto le stelle per godersi questa serata di fine estate.Inizio previsto per le ore 21:00. Consumazione obbligatoria € 10,00 (2 calici di vino + buffet).Per info e prenotazioni contattare i seguenti numeri: 320 2127540 - 339.38010562