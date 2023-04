Jazz Day "Enlightening Jazz", il 30 aprile il mondo celebra uno "strumento di pace"

Educare alla Pace, Insegnare il Jazz, questi i contenuti della Giornata del Jazz 2023 voluta dal Club per l'UNESCO di Bisceglie, che la celebra in Aula, al mattino, per mettere in evidenza l'impegno dei Maestri e dei loro Allievi. Un momento educativo di sensibilizzazione per raggiungere giovani e meno giovani nel promuovere i messaggi del Jazz che generano speranza, rispetto, per costruire un mondo più unito e inclusivo. Inoltre, esaundendo il desiderio degli allievi– Cantante Pop Jazz –( laureata in lingue straniere ),al Pianoforte e dial Basso Elettrico (studenti del Liceo Scientifico da Vinci di Bisceglie), questa edizione è stata dedicata a Herbie Hancock, musicista e leggenda vivente del JAZZ, nominato dall'UNESCO Ambasciatore di buona volontà, che' grazie al suo impegno, nel 2011 l'UNESCO riconosce il Jazz Patrimonio Immateriale dell'Umanità per i suoi valori di inclusione e pace.Una celebrazione del Jazz day dunque, in Aula, senza pubblico, con tre giovanissimi promesse del Jazz che si esibiranno davanti ai loro Insegnanti, il M°- Pianista, il M°Tenore , (Direttore Accademia Cantomania di Ruvo di Puglia ) e del Pianista Jazz- M°che aprirà con una Improvvisazione al Pianoforte. La giornalistacon il Presidente CpU di Bisceglieseguiranno tutte le fasi.Il jazz è la storia di molti, oltre i confini e le culture. Il Jazz e il Blues sono alla base della Musica moderna come Rock, Pop, disco, house. Appartengono alla Black Music che dal dopoguerra è esplosa in tutto il mondo con la sua vitalità, lo swing, le pentatoniche e soprattutto l'improvvisazione, un tempo caratteristica della musica classica, in seguito persa e ritrovata col Jazz. E poi il jazz è sia conservazione, visto che ha più di 100 anni di repertorio, ma è anche creatività poichè è in divenire ed incontra nuovi linguaggi cambiando pelle e.. sorprendendoci sempre, afferma il M° Minafra.Per onorare l'immortale eredità del Jazz, l'esibizione degli allievi e l'intervista ai loro Maestri sarà in rete dalle ore 14:00La giornata è stata registrata su https://jazzday.com/listing/enlightening-jazz/