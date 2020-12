Vaccino anti-Covid, in Puglia potranno aderire alla campagna i farmacisti

In Puglia buone notizie per i farmacisti. Dopo le polemiche è possibile anche per la loro categoria prenotarsi per poter effettuare il vaccino anti-Covid. «I farmacisti che intendono sottoporsi alla vaccinazione per covid-19 - ha scritto via Facebook il presidente dell'Ordine dei Farmacisti Bari-Bat Luigi D'Ambrosio Lettieri - possono registrarsi sulla piattaforma disponibile sulla piattaforma della regione puglia. Grazie all'assessore Lopalco e al direttore Montanaro».Il form è disponibile online, e anche se riporta una scadenza del 20 dicembre è tuttora sottoscrivibile.