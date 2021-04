Vaccini, con 25mila dosi al giorno la Puglia immunizzata al 31 dicembre

Mantenendo un ritmo di 25mila somministrazioni al giorno, entro il 31 dicembre sarà conclusa la campagna vaccinale anti Covid in Puglia: è quanto viene calcolato dalla Regione Puglia nel report consegnato questa mattina al commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo. Se, però, dovessero intensificarsi le consegne di dosi, la Regione Puglia potrebbe aumentare il numero di inoculazioni quotidiane e terminare prima la campagna: con 40mila dosi al giorno si potrebbe finire entro il 30 settembre 2021; con 60mila somministrazioni al giorno la profilassi sarebbe completata entro il 31 agosto 2021. Intanto le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia sono 1.106.809 (dato aggiornato alle ore 18.30).Ricordiamo che le vaccinazioni della fascia di età tra i 79 e i 60 anni continuano esclusivamente attraverso l'adesione alla campagna "La Puglia ti vaccina".Con "La Puglia ti vaccina" non occorre prenotare, basta confermare l'appuntamento già pianificato dalla Regione sulla base della data di nascita e del Comune di residenza registrati in anagrafe sanitaria. Per aderire occorrono codice fiscale, tessera sanitaria e recapito telefonico per eventuali comunicazioni da parte dell'ASL.È possibile conoscere e confermare data e luogo del proprio appuntamento in tre modalità:• piattaforma lapugliativaccina.regione.puglia.it servizio online, con possibilità di stampare il promemoria e il modulo di consenso informato• numero verde 800.71.39.31,attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20• farmacie accreditate al servizio FarmaCUP.Nella Asl Bat sono 1384 le vaccinazioni eseguite ieri in tutta la Asl Bt dove sono in corso le attività presso gli hub, il polo dell'ospedale Dimiccoli dedicato agli oncologici e gli ambulatori dei medici di medicina generale. Presso i distretti socio sanitari sono stati messi a disposizione 10.700 dosi di vaccino per i medici di famiglia che hanno deciso di vaccinare presso i propri ambulatori. Per domenica 25 aprile invece è stata organizzata una seduta vaccinale di alcuni medici di medicina generale di Barletta presso l'hub del Pala Disfida. Il coordinamento delle attività è a cura dell'ufficio di igiene.La Puglia è in quinta posizione nella classifica generale nazionale, come per nel dato di ieri, giovedì 22 aprile: su 1.246.685 dosi consegnate, 1.090.794 sono state somministrate, pari al 87,5%. Preceduta da: prima Marche, seconda Veneto, terza Umbria, quarta Liguria. Per quanto riguarda le fasce d'età, la Puglia è undicesima per la fascia +90 (84,6%); decima per fascia 80/89 (83,7%); ottava per fascia 70/79 (47,6%).