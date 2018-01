UNESCO: nasce la rete dei siti di Puglia e Basilicata

ad Andria e i due siti Unesco di(il santuario di San Michele Arcangelo e le faggete vetuste della Foresta Umbra) insieme per la promozione turistica integrata dei siti patrimonio mondiale dell'umanità tutelati dall'Unesco tra Puglia e Basilicata.Questo èil progetto a cui stanno lavorando i comuni pugliesi e lucani per creare una "destinazione di forte appeal internazionale, attraverso una proposta concertata tra pubblico e privato".A darne notizia è l'ANSA: "Dopo l'incontro di Cellino San Marco, a ottobre 2017, promosso dal Rotary International Distretto 2120, Monte Sant'Angelo, Andria e Alberobello - che già nel 2013 firmarono un protocollo d'intesa insieme a Pugliapromozione e alla direzione regionale MibaCt - pensarono di allargare la rete pugliese a quella lucana e a Matera, la città dei Sassi che nel 2019 sarà Capitale europea della cultura. Ora quel progetto sta prendendo corpo e i comuni hanno deliberato l'approvazione di un progetto che riesca anche a creare "reti e alleanze con organizzazioni internazionali" come quella del Distretto rotariano 2120 Puglia e Basilicata e attraverso il Rotary Italia, oltre che con il Rotary International.