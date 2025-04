On. Matera (FdI): "Felici per entrata del Murgeopark nella rete globale Unesco"

"E'qualcosa di straordinario per il nostro territorio e per la Puglia intera"

Powered by

"Una bella notizia l'entrata del MurGeopark nella Rete Globale UNESCO. È il dodicesimo geo-parco italiano che inizia a farne parte ed è qualcosa di straordinario per il nostro territorio e per la Puglia intera. All'interno del MurGeopark c'è Castel del Monte che è uno dei siti patrimonio dell'UNESCO più importanti d'Italia. L'area interessata comprende quindici comuni, per la Provincia Bat ci sono Andria, Minervino Murge e Spinazzola. L'obiettivo principale è quello di preservare e valorizzare il ricco patrimonio geologico, naturale e culturale, promuovendo uno sviluppo sostenibile e integrato con le comunità locali". Così il deputato andriese di Fratelli d'Italia Mariangela Matera, dopo la notizia dell'ingresso del "MurGeopark" nella rete globale UNESCO.