Unesco, il Castello dell’Armonia: a Castel del Monte cinque incontri tra storia e contemporaneità

«Siamo particolarmente lieti che Castel del Monte possa accogliere un progetto nato nel segno di due ricorrenze così significative: i trent'anni dalla sua iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO e la trentesima edizione del Festival Castel dei Mondi. Due storie differenti che trovano nel territorio di Andria un importante punto di incontro e un'occasione per rinnovare la conoscenza e la valorizzazione di un monumento il cui valore universale è riconosciuto in tutto il mondo».Così, alla vigilia dell'apertura de Il Castello dell'Armonia. Federico II / Farinelli / I Contemporanei, il ciclo di cinque incontri in programma a«La valorizzazione di un sito del Patrimonio Mondiale passa anche attraverso la capacità di approfondirne la conoscenza e di creare occasioni di confronto con il presente. Castel del Monte si presta in modo particolare a questo dialogo: la perfezione delle sue forme, il rigore del suo impianto geometrico e la sintesi di elementi culturali diversi che ne caratterizza l'architettura testimoniano la straordinaria ampiezza dell'orizzonte culturale dell'età federiciana. L'armonia diventa così una chiave attraverso cui mettere in relazione storia, ricerca e differenti linguaggi della contemporaneità».Promosso dal, Il Castello dell'Armonia nasce nel trentennale dell'iscrizione di Castel del Monte nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO con l'intento di mettere in relazione patrimonio e creazione, memoria e futuro, permanenza della pietra e trasformazione dei linguaggi.La parola chiave è: principio architettonico e matematico, equilibrio fra forme e proporzioni, ricerca estetica, ma anche possibilità di far dialogare epoche, discipline e sensibilità differenti. Un itinerario che prende le mosse dae da Castel del Monte per attraversare la storia, la musica, la danza, il teatro e le arti visive, fino agli interpreti della cultura contemporanea.Non dunque un ciclo di lezioni rigidamente accademiche, ma cinque occasioni di confronto nelle quali studiosi e artisti sono invitati a misurare il proprio linguaggio con un luogo che da secoli continua a generare interpretazioni.«Il valore di un grande monumento risiede anche nella capacità di continuare a suscitare interrogativi, ricerca e nuove occasioni di conoscenza – conclude Guarnieri –. Il confronto tra studiosi e artisti contemporanei consente di avvicinare Castel del Monte attraverso prospettive e linguaggi differenti, mantenendo sempre il monumento e la sua storia al centro del racconto. In questa prospettiva Castel del Monte non costituisce semplicemente lo scenario degli incontri, ma il luogo da cui essi prendono forma e con il quale sono chiamati a confrontarsi. Il monumento accoglie così il programma promosso dal Comune di Andria e da Puglia Culture nell'ambito delle iniziative dedicate al trentennale della sua iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO: un primo significativo appuntamento di un più ampio percorso che accompagnerà Castel del Monte verso la celebrazione dei trent'anni dal riconoscimento UNESCO, offrendo nuove occasioni di conoscenza, confronto e valorizzazione del suo eccezionale valore universale».Ad aprire il ciclo,, sarà un dialogo dedicato all'età federiciana con, storico e filologo del Medioevo e docente dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, e, professore associato di Storia medievale all'Università Telematica Pegaso e docente di Storia medievale e Medioevo e Comunicazione all'Università di Foggia.Due studiosi chiamati a rileggere la figura di Federico II e il sistema culturale, politico e intellettuale nel quale maturò una delle architetture più singolari del Medioevo europeo.l'attenzione si sposterà sulla voce con, regista e docente NABA Milano, e il controtenore. Il dialogo attraverserà la figura di, interrogando il rapporto fra corpo, identità, costruzione artistica della voce e memoria.Ilsarà protagonista, visual artist e docente dell'Accademia di Belle Arti di Roma. La sua ricerca concettuale, costruita attraverso pittura, scultura, installazione, fotografia e video, entrerà in relazione con l'idea di armonia anche attraverso lo scarto, lo straniamento e la messa in discussione della percezione.toccherà a, coreografo e fondatore della compagnia NoGravity. La sua ricerca sul corpo e sull'illusione scenica, nutrita dalla tradizione italiana delle macchine teatrali rinascimentali e barocche, offrirà una diversa declinazione del rapporto fra geometria, movimento e spazio.A chiudere il percorso,, saranno, direttrice di Mittelfest di Cividale del Friuli, e, attore, autore e regista tra le figure più significative della ricerca teatrale italiana: un incontro nel quale il concetto di armonia sarà riportato dentro la scena contemporanea, fra parola, corpo, voce e drammaturgia.Il Castello dell'Armonia assume così il trentennale UNESCO non come semplice occasione celebrativa, ma come possibilità di interrogare il rapporto tra patrimonio culturale e contemporaneità.Castel del Monte non è soltanto l'oggetto intorno al quale si costruiscono gli incontri: ne diventa il principio generatore. La sua forma, la relazione fra geometria e paesaggio, la stratificazione delle interpretazioni e il suo legame con la figura di Federico II costituiscono il punto di partenza per un progetto nel quale la valorizzazione coincide con la produzione di nuovi significati.