Castel del Monte
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Eventi e cultura

Il Festival celebra 30 anni ed omaggia il trentennale dell’iscrizione di Castel del Monte Patrimonio Unesco

Si parte il 5 settembre e si va avanti fino al 12 settembre sempre al Maniero

Andria - venerdì 4 settembre 2026 15.46
Nel trentennale dell'iscrizione di Castel del Monte nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, la Città di Andria promuove - in sinergia con Puglia Culture - "Il Castello dell'Armonia. Federico II / Farinelli/ I Contemporanei, un ciclo di cinque incontri seminariali dedicati al rapporto tra patrimonio e creazione, tra memoria e futuro, tra la permanenza della pietra e la trasformazione dei linguaggi contemporanei.

Il Progetto gode del sostegno della Regione Puglia / Assessorato al Turismo (Interventi per la valorizzazione e promozione del Patrimonio Unesco in Puglia 2026); del Ministero della Cultura - Castello Svevo di Bari- Direzione Generale Musei Nazionali di Puglia; di Unesco e Castel del Monte.

Armonia è la parola chiave di questa iniziativa. Armonia come principio architettonico e matematico, come ricerca estetica, come equilibrio tra forme e proporzioni, ma anche come possibilità di mettere in relazione epoche, discipline e sensibilità differenti. Un percorso che parte da Federico II e dalla straordinaria concezione di Castel del Monte per attraversare la musica, la danza, il teatro e le arti visive, arrivando fino agli interpreti della cultura contemporanea. L'obiettivo è fare di Castel del Monte non soltanto un luogo da visitare e tutelare, ma uno spazio culturale capace di produrre pensiero, confronto e nuove visioni.

«Castel del Monte non è soltanto il simbolo di Andria: è un bene dell'umanità che Andria ha il privilegio e la responsabilità di custodire e valorizzare - dichiara la Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, titolare della delega alla Cultura e al Turismo. I trent'anni del riconoscimento UNESCO ci impongono di non limitarci alla celebrazione. Dobbiamo chiederci quale futuro vogliamo costruire attorno a questo luogo straordinario e quale ruolo vogliamo affidare alla cultura nella crescita della nostra comunità. 'Il Castello dell'Armonia' nasce proprio da questa idea: mettere in dialogo Federico II con gli artisti e gli studiosi del nostro tempo, la storia con la contemporaneità, la tutela con la capacità di innovare. Vogliamo che Castel del Monte continui a essere un luogo che parla al mondo, ma che sappia anche parlare alle nuove generazioni».

Anche "Castel dei Mondi" – giunto per una singolare coincidenza alla sua XXX edizione - ha inteso dunque omaggiare la ricorrenza del maniero federiciano, coinvolgendo alcuni prestigiosi protagonisti del nutrito cartellone in programmazione nelle giornate del Festival. Cinque i talk pianificati, tutti di forte interesse e con l'intervento di autorevoli personalità del mondo della ricerca, della musica, del teatro, della danza e delle arti visive. Si parte il 5 settembre alle ore 17,00 con un dialogo tra Fulvio Delle Donne – storico e filologo del Medioevo, docente dell'Università di Napoli e Victor Rivera Magos, docente di Storia Medievale, Medioevo e Comunicazione.
Questi gli altri appuntamenti in programma, tutti ad ingresso libero (è però consigliabile la prenotazione presso la segreteria del Festival).
7 settembre – ore 11
Maria Luisa Bafunno – regista e docente NABA Milano - Nicolò Balducci controtenore
10 settembre – ore 17,00
Dario Agrimi – visual artist, docente dell'Accademia di Belle Arti di Roma
11 settembre – ore 17,00
Emiliano Pellisari – coreografo, fondatore Compagnia No Gravity Theatre
12 settembre – ore 17.O0
Agata Tomšič / direttrice di Mittelfest di Cividale del Friuli e Roberto Latini / drammaturgo

*CASTEL DEI MONDI è realizzato dal Comune di Andria col sostegno di Puglia Culture - Regione Puglia (a valere sui fondi dell'Accordo per la Coesione - POC Puglia 2021-2027 - Linea di Intervento 06.02 Attività Culturali - Valorizzazione e Promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti").
** In merito agli orari, alle location ed ai turni dei vari spettacoli in cartellone, si invitano gli spettatori a verificare gli stessi (o eventuali modifiche al programma) consultando il sito www.casteldeimondi.com, la brochure della rassegna o, meglio, contattando gli operatori allo Sportello dedicato, al numero telefonico 0883 292229 e all'indirizzo fcasteldeimondi@gmail.com
***L'organizzazione del Festival comunica che i biglietti, interi e ridotti, per i vari spettacoli in cartellone, sono disponibili per l'acquisto presso lo Sportello IAT, in Piazza Vittorio Emanuele II, (ore10:00/12:30 e 17:00/20:30). Ulteriori informazioni potranno essere attinte dagli operatori allo Sportello, al n. telefonico 0883 290229, all'indirizzo fcasteldeimondi@gmail.com e sul sito www.casteldeimondi.com. I biglietti per gli spettacoli saranno in vendita anche su www.vivaticket.com.
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