Il Festival celebra 30 anni ed omaggia il trentennale dell’iscrizione di Castel del Monte Patrimonio Unesco

Nel trentennale dell'iscrizione dinella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, la, un ciclo didedicati al rapporto tra patrimonio e creazione, tra memoria e futuro, tra la permanenza della pietra e la trasformazione dei linguaggi contemporanei.(Interventi per la valorizzazione e promozione del Patrimonio Unesco in Puglia 2026)parola chiave di questa iniziativa. Armonia come principio architettonico e matematico, come ricerca estetica, come equilibrio tra forme e proporzioni, ma anche come possibilità di mettere in relazione epoche, discipline e sensibilità differenti. Un percorso che parte dae dalla straordinaria concezione diper attraversare la musica, la danza, il teatro e le arti visive, arrivando fino agli interpreti della cultura contemporanea. L'obiettivo è fare di Castel del Monte non soltanto un luogo da visitare e tutelare, ma unodichiara latitolare della delega alla Cultura e al Turismo.Anche "Castel dei Mondi" – giunto per una singolare coincidenza alla sua XXX edizione - ha inteso dunque omaggiare la ricorrenza del maniero federiciano, coinvolgendo alcuni prestigiosi protagonisti del nutrito cartellone in programmazione nelle giornate del Festival. Cinque i talk pianificati, tutti di forte interesse e con l'intervento di autorevoli personalità del mondo della ricerca, della musica, del teatro, della danza e delle arti visive. Si parte ilcon un dialogo tra– storico e filologo del Medioevo, docente dell'Università di Napoli e, docente di Storia Medievale, Medioevo e Comunicazione.Questi gli altri appuntamenti in programma, tutti ad ingresso libero (è però consigliabile la prenotazione presso la segreteria del Festival).– regista e docente NABA Milano -– visual artist, docente dell'Accademia di Belle Arti di Roma– coreografo,/ direttrice di Mittelfest di Cividale del Friuli e/ drammaturgo