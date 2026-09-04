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Salute: sreening per il tumore del colon-retto, dalla Asl Bat un invito alla prevenzione

E' rivolto ai cittadini tra 50 e 69 anni il programma gratuito della Regione Puglia

Andria - venerdì 4 settembre 2026 7.02
Tra i tanti impegni quotidiani, ce n'è uno che non dovrebbe essere rimandato: quello con la propria salute. È questo il messaggio lanciato dalla Asl Bat nell'ambito della campagna di sensibilizzazione sullo screening per la prevenzione del tumore del colon-retto.
Il programma, promosso e offerto gratuitamente dalla Regione Puglia, è rivolto alle persone di età compresa tra 50 e 69 anni residenti in Puglia, che ricevono dalla propria Asl l'invito a effettuare il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci.
L'adesione al programma è semplice. Una volta ricevuto l'invito, è possibile scegliere una delle farmacie aderenti indicate sul portale Puglia Salute, recarsi presso la farmacia selezionata e ritirare il kit necessario per effettuare il test. Dopo la raccolta del campione, il kit dovrà essere riconsegnato nella stessa farmacia.
Un gesto semplice che permette di partecipare a un importante percorso di prevenzione e diagnosi precoce.
La Asl Bat ricorda inoltre che chi rientra nella fascia d'età prevista e non ha ancora ricevuto l'invito può contattare il numero verde unico regionale 800 957773 per ricevere informazioni.
Per maggiori informazioni sul programma di screening per il tumore del colon-retto è possibile consultare il portale regionale Puglia Salute.
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