Giovanni Vurchio
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Politica

Sp Spinazzola Minervino, Vurchio: "7,5 mln dalla Regione per un'opera che unisce territori e crea opportunità"

La nota del consigliere regionale del Pd, Giovanni Vurchio

Andria - sabato 5 settembre 2026 5.18 Comunicato Stampa
Una strada nuova significa innanzitutto sicurezza, collegamenti più efficienti e nuove possibilità di sviluppo. È questo il significato dell'inaugurazione del nuovo tratto della strada Spinazzola–Minervino, un'opera attesa da tempo e finalmente consegnata alle comunità.
Un intervento reso possibile anche grazie a un finanziamento regionale di 7,5 milioni di euro, che conferma la volontà della Regione Puglia di investire nelle infrastrutture e nella viabilità dei territori, con particolare attenzione alle aree interne.
"Quella dell'inaugurazione è stata una giornata importante perché dimostra che la politica, quando riesce a trasformare le risorse in opere, torna ad avere un valore concreto agli occhi dei cittadini – dichiara il consigliere regionale Giovanni Vurchio –. Una strada non è soltanto asfalto e cemento: è sicurezza, è mobilità, è possibilità di raggiungere più facilmente servizi e luoghi di lavoro, è sostegno alle imprese e alle economie locali."
Vurchio evidenzia il valore dell'investimento regionale e il lavoro istituzionale che ha consentito di arrivare alla realizzazione dell'opera.
"I 7,5 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Puglia sono un investimento importante sul territorio. Voglio riconoscere il lavoro del presidente Antonio Decaro e dell'assessore Raffaele Piemontese, che hanno dimostrato attenzione verso queste comunità e verso la necessità di rafforzare una rete infrastrutturale che per troppo tempo ha sofferto ritardi e carenze."
"Questa inaugurazione – aggiunge il consigliere regionale – non deve essere considerata un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Abbiamo bisogno di continuare a investire nella viabilità della BAT, nelle aree interne e nei collegamenti tra i nostri comuni. La competitività di un territorio passa anche dalla qualità delle sue infrastrutture."
Per Vurchio, infatti, il tema non riguarda soltanto Spinazzola e Minervino.
"Ogni investimento infrastrutturale produce effetti che vanno oltre i confini del singolo comune. Collegare meglio i territori significa renderli più forti, più attrattivi e più competitivi. Significa offrire ai cittadini servizi migliori e alle imprese condizioni più favorevoli per lavorare e investire."
Il consigliere regionale richiama quindi la necessità di proseguire sulla strada degli investimenti pubblici.

"Come Regione dobbiamo continuare a fare la nostra parte. Dobbiamo avere una visione complessiva della viabilità della BAT e intervenire dove esistono ancora criticità, perché il diritto alla mobilità e alla sicurezza stradale non può dipendere dal luogo in cui si vive."
"Oggi festeggiamo un'opera concreta. Domani dobbiamo già guardare alle prossime – conclude Vurchio –. È questo il modo migliore per dare continuità all'impegno istituzionale: meno annunci e più opere, meno promesse e più risultati."
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