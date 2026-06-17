Esami di maturità 2020
Esami di maturità 2020
Attualità

Una dieta antistress per superare bene gli esami di maturità

Quest'anno sono coinvolti circa 37mila studenti pugliesi: più frutta e pasta e meno caffè e ultra-formulati

Puglia - mercoledì 17 giugno 2026 5.17 Comunicato Stampa
L'errore alimentare più frequente degli studenti che affrontano l'Esame di Stato è l'abuso di caffè e i cibi ultra-formulati che, anziché aiutare, possono aumentare eccitazione, ansia e insonnia, compromettendo concentrazione e serenità. Al contrario, frutta fresca e alimenti ricchi di carboidrati complessi favoriscono il rilassamento e aiutano ad affrontare anche il caldo di questi giorni. È quanto afferma Coldiretti Puglia, che ha stilato la lista degli alimenti "promossi e bocciati" per la dieta della maturità, che quest'anno coinvolge circa 37mila studenti pugliesi, nell'ambito di una platea nazionale di oltre 527mila candidati, distribuiti in circa 1.970 classi quinte dell'intera regione.

Un valido aiuto per contenere lo stress – dice coldiretti Puglia - arriva dagli alimenti ricchi di sostanze che favoriscono il rilassamento, come pane, pasta, riso e orzo, ma anche lattuga, radicchio, cipolla, aglio, yogurt, formaggi freschi, latte, uova bollite e frutta dolce di stagione. Sono alimenti che aiutano l'organismo a ritrovare equilibrio, favoriscono il sonno e consentono di affrontare con maggiore energia e lucidità le prove d'esame.

Nel rush finale, invece, è consigliabile limitare tutti quei cibi che possono aumentare agitazione e insonnia, così oltre al caffè e al tè, meglio evitare i cibi ultra-formulati, patatine in sacchetto, salatini e un eccesso di cioccolato – spiega Coldiretti Puglia - spesso protagonisti delle "scorte d'emergenza" durante le notti di studio. Fondamentale anche mantenere un'alimentazione equilibrata, evitando sia il digiuno sia le abbuffate, soprattutto con cibi pesanti o troppo ricchi di sostanze eccitanti.

Tra i condimenti da consumare con moderazione figurano sale, curry, pepe e paprika, così come i piatti preparati con dado da cucina e gli alimenti in scatola, generalmente ricchi di sodio e conservanti. Esistono invece alimenti che aiutano naturalmente il rilassamento grazie alla presenza del triptofano, un amminoacido che favorisce la produzione di serotonina, il cosiddetto "ormone del benessere", con la serotonina che aumenta anche grazie agli zuccheri semplici contenuti nella frutta dolce di stagione, mentre a cena sono indicati legumi, uova bollite, carne, pesce e formaggi freschi.

Tra gli ortaggi, la lattuga occupa il primo posto, seguita da cipolla e aglio, noti per le loro proprietà che favoriscono il riposo notturno – aggiunge Coldiretti Puglia – ma anche un bicchiere di latte prima di coricarsi può contribuire a migliorare la qualità del sonno, così come yogurt e formaggi freschi, grazie alle sostanze che aiutano ad attenuare nervosismo e insonnia.

Infine, conclude Coldiretti Puglia, anche un piccolo dolce può rappresentare un incoraggiamento prima della prova, perché i carboidrati semplici esercitano una moderata azione antistress, soprattutto se accompagnati da una tisana o un infuso caldo dolcificato con miele, creando una piacevole sensazione di relax utile ad affrontare gli esami con maggiore serenità.

I TRUCCHI DELLA DIETA ANTISTRESS PER GLI ESAMI
CIBI BOCCIATI CIBI PROMOSSI
Ultra-formulati come patatine in sacchetto Pasta, riso, pane, orzo
Piatti con dado da cucina Lattuga, radicchio, cipolla, aglio
Cioccolato e cacao (in eccesso) Rape, cavolo
Caffè e tè Formaggi freschi, yogurt
Curry, pepe, paprika Uova bollite
Superalcolici Latte caldo e infusi con miele
Salatini Frutta dolce di stagione
Alimenti in scatola Un piccolo dolce

Fonte: Elaborazioni Coldiretti Puglia
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