Eventi e cultura
Castel dei Mondi compie 30 anni, dal 30 agosto al 15 settembre "Squilibri e misteri" ad Andria
Martedì 25 agosto in via Flavio Giugno la conferenza stampa della kermesse
Andria - venerdì 21 agosto 2026 7.41
Teatro, danza, musica, performance, installazioni, mostre, laboratori, workshop, incontri e sperimentazioni artistiche per la trentesima edizione del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi. Tra le presenze internazionali Zurrunka Teatro, Madame Paulette, Trukitrek Puppet Company, Roberto Latini, ErosAntEros, NoGravity Theatre; Marco Giallini e Michele Sinisi tra i protagonisti italiani.
Trent'anni. Trent'anni non come un mero anniversario da celebrare, ma come una tappa dalla quale ripartire. Dal 30 agosto al 13 settembre 2026 il Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi suggella la sua trentesima edizione tornando a interrogare il presente attraverso un'intima vocazione alla ricerca, alla contaminazione dei linguaggi e all'interpretazione della contemporaneità. E il titolo scelto dal direttore artistico Riccardo Carbutti, "Squilibri e Misteri", contiene già la postura di questa edizione: abitare l'incertezza invece di rimuoverla, riconoscere nell'errore e nel disordine una possibilità generativa, lasciare all'Arte il compito non di offrire risposte consolatorie ma di aprire domande.
Teatro, danza, musica sperimentale, nouveau cirque, teatro di figura, installazioni, parola e arti performative compongono così una geografia mobile, capace di attraversare Andria e alcuni dei suoi luoghi simbolo - Piazza Catuma, il Mercato Comunale, Palazzo Ducale, Officina San Domenico, la Biblioteca Comunale G. Ceci, il Chiostro di San Francesco, Spazio Duende, la Villa Comunale, il Centro di aggregazione Beato Giuseppe Puglisi - e di spingersi fino alla vicina Trani. Al centro, le tensioni che attraversano il nostro tempo: identità in trasformazione, corpo, sessualità, appartenenze multiple, memoria individuale e collettiva. Accanto alla ricerca contemporanea, il Festival torna inoltre ai classici, non per conservarli intatti ma per esporli allo sguardo del presente, attraverso riscritture, interpretazioni sceniche e nuovi dispositivi visivi e sonori.
"Il Festival, questo nostro Festival – ricorda la sindaca di Andria Giovanna Bruno – è grande abbastanza per essere annoverato tra i più longevi d'Italia; ma ancora giovanissimo per le energie che ha da sprigionare e per la sua forza attrattiva che lo ammanta di sperimentazione e di innovazione. Con il tempo è diventato maturo nella fidelizzazione di un pubblico che lo attende puntuale, anno dopo anno. Una sorta di volano che consente all'Arte e alla Cultura, nelle più svariate e poliedriche forme, di contribuire, per quanto possibile, alla crescita delle Comunità e all'elevazione delle coscienze individuali e collettive".
"Per le politiche culturali della nostra Regione – sottolinea Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture – questo Festival così longevo rappresenta un modello davvero strategico, giacchè dimostra che investire in Cultura non significa semplicemente finanziare eventi, bensì costruire nuove Comunità, sostenere la Ricerca e l'Innovazione artistica, promuovere formazione, partecipazione e crescita civile. Con Castel dei Mondi non coltiviamo tanto l'idea di una Cultura intesa come mero intrattenimento e/o complemento dell'offerta turistica, bensì la prospettiva, ben più ambiziosa, di una Puglia che possa divenire a breve il laboratorio culturale nel e del Mediterraneo".
Informazioni più puntuali, particolari e dettagli su questa edizione di Castel dei Mondi saranno forniti nel corso della Conferenza Stampa di presentazione dell'Evento, in calendario martedì 25, alle ore 19, nella sede dell'ex Mercato di Via Flavio Giugno. Presenzieranno la sindaca di Andria, Giovanna Bruno; il Presidente di Puglia Culture, Paolo Ponzio; il Direttore di Puglia Culture, Sante Levante; il direttore artistico del Festival, Riccardo Carbutti; il direttore di produzione, Francesco Fisfola.
CASTEL DEI MONDI è realizzato dal Comune di Andria col sostegno di Puglia Culture - Regione Puglia (a valere sui fondi dell'Accordo per la Coesione - POC Puglia 2021-2027 - Linea di Intervento 06.02 Attività Culturali - Valorizzazione e Promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti").
L'organizzazione del Festival comunica che i biglietti, interi e ridotti, per i vari spettacoli in cartellone, saranno disponibili per l'acquisto presso lo Sportello IAT, in Piazza Vittorio Emanuele II, a partire dal giorno 21 (ore10:00/12:30 e 17:00/20:30). Ulteriori informazioni potranno essere attinte dagli operatori allo Sportello, al n. telefonico 0883 290229; all'indirizzo fcasteldeimondi@gmail.com; e sul sito www.casteldeimondi.com. I tagliandi per gli spettacoli saranno in vendita anche su www.vivaticket.com.
Trent'anni. Trent'anni non come un mero anniversario da celebrare, ma come una tappa dalla quale ripartire. Dal 30 agosto al 13 settembre 2026 il Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi suggella la sua trentesima edizione tornando a interrogare il presente attraverso un'intima vocazione alla ricerca, alla contaminazione dei linguaggi e all'interpretazione della contemporaneità. E il titolo scelto dal direttore artistico Riccardo Carbutti, "Squilibri e Misteri", contiene già la postura di questa edizione: abitare l'incertezza invece di rimuoverla, riconoscere nell'errore e nel disordine una possibilità generativa, lasciare all'Arte il compito non di offrire risposte consolatorie ma di aprire domande.
Teatro, danza, musica sperimentale, nouveau cirque, teatro di figura, installazioni, parola e arti performative compongono così una geografia mobile, capace di attraversare Andria e alcuni dei suoi luoghi simbolo - Piazza Catuma, il Mercato Comunale, Palazzo Ducale, Officina San Domenico, la Biblioteca Comunale G. Ceci, il Chiostro di San Francesco, Spazio Duende, la Villa Comunale, il Centro di aggregazione Beato Giuseppe Puglisi - e di spingersi fino alla vicina Trani. Al centro, le tensioni che attraversano il nostro tempo: identità in trasformazione, corpo, sessualità, appartenenze multiple, memoria individuale e collettiva. Accanto alla ricerca contemporanea, il Festival torna inoltre ai classici, non per conservarli intatti ma per esporli allo sguardo del presente, attraverso riscritture, interpretazioni sceniche e nuovi dispositivi visivi e sonori.
"Il Festival, questo nostro Festival – ricorda la sindaca di Andria Giovanna Bruno – è grande abbastanza per essere annoverato tra i più longevi d'Italia; ma ancora giovanissimo per le energie che ha da sprigionare e per la sua forza attrattiva che lo ammanta di sperimentazione e di innovazione. Con il tempo è diventato maturo nella fidelizzazione di un pubblico che lo attende puntuale, anno dopo anno. Una sorta di volano che consente all'Arte e alla Cultura, nelle più svariate e poliedriche forme, di contribuire, per quanto possibile, alla crescita delle Comunità e all'elevazione delle coscienze individuali e collettive".
"Per le politiche culturali della nostra Regione – sottolinea Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture – questo Festival così longevo rappresenta un modello davvero strategico, giacchè dimostra che investire in Cultura non significa semplicemente finanziare eventi, bensì costruire nuove Comunità, sostenere la Ricerca e l'Innovazione artistica, promuovere formazione, partecipazione e crescita civile. Con Castel dei Mondi non coltiviamo tanto l'idea di una Cultura intesa come mero intrattenimento e/o complemento dell'offerta turistica, bensì la prospettiva, ben più ambiziosa, di una Puglia che possa divenire a breve il laboratorio culturale nel e del Mediterraneo".
Informazioni più puntuali, particolari e dettagli su questa edizione di Castel dei Mondi saranno forniti nel corso della Conferenza Stampa di presentazione dell'Evento, in calendario martedì 25, alle ore 19, nella sede dell'ex Mercato di Via Flavio Giugno. Presenzieranno la sindaca di Andria, Giovanna Bruno; il Presidente di Puglia Culture, Paolo Ponzio; il Direttore di Puglia Culture, Sante Levante; il direttore artistico del Festival, Riccardo Carbutti; il direttore di produzione, Francesco Fisfola.
CASTEL DEI MONDI è realizzato dal Comune di Andria col sostegno di Puglia Culture - Regione Puglia (a valere sui fondi dell'Accordo per la Coesione - POC Puglia 2021-2027 - Linea di Intervento 06.02 Attività Culturali - Valorizzazione e Promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti").
L'organizzazione del Festival comunica che i biglietti, interi e ridotti, per i vari spettacoli in cartellone, saranno disponibili per l'acquisto presso lo Sportello IAT, in Piazza Vittorio Emanuele II, a partire dal giorno 21 (ore10:00/12:30 e 17:00/20:30). Ulteriori informazioni potranno essere attinte dagli operatori allo Sportello, al n. telefonico 0883 290229; all'indirizzo fcasteldeimondi@gmail.com; e sul sito www.casteldeimondi.com. I tagliandi per gli spettacoli saranno in vendita anche su www.vivaticket.com.