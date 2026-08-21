Castel dei Mondi compie 30 anni, dal 30 agosto al 15 settembre "Squilibri e misteri" ad Andria

Trent'anni. Trent'anni non come un mero anniversario da celebrare, ma come una tappa dalla quale ripartire. Dalilsuggella la sua trentesima edizione tornando a interrogare il presente attraverso un'intima vocazione alla ricerca, alla contaminazione dei linguaggi e all'interpretazione della contemporaneità. E il titolo scelto dal direttore artistico, ", contiene già la postura di questa edizione: abitare l'incertezza invece di rimuoverla, riconoscere nell'errore e nel disordine una possibilità generativa, lasciare all'Arte il compito non di offrire risposte consolatorie ma di aprire domande.Teatro, danza, musica sperimentale, nouveau cirque, teatro di figura, installazioni, parola e arti performative compongono così una geografia mobile, capace di attraversare Andria e alcuni dei suoi luoghi simbolo -Al centro, le tensioni che attraversano il nostro tempo: identità in trasformazione, corpo, sessualità, appartenenze multiple, memoria individuale e collettiva. Accanto alla ricerca contemporanea, il Festival torna inoltre ai classici, non per conservarli intatti ma per esporli allo sguardo del presente, attraverso riscritture, interpretazioni sceniche e nuovi dispositivi visivi e sonori."Il Festival, questo nostro Festival – ricorda– è grande abbastanza per essere annoverato tra i più longevi d'Italia; ma ancora giovanissimo per le energie che ha da sprigionare e per la sua forza attrattiva che lo ammanta di sperimentazione e di innovazione. Con il tempo è diventato maturo nella fidelizzazione di un pubblico che lo attende puntuale, anno dopo anno. Una sorta di volano che consente all'Arte e alla Cultura, nelle più svariate e poliedriche forme, di contribuire, per quanto possibile, alla crescita delle Comunità e all'elevazione delle coscienze individuali e collettive"."Per le politiche culturali della nostra Regione – sottolineaquesto Festival così longevo rappresenta un modello davvero strategico, giacchè dimostra che investire in Cultura non significa semplicemente finanziare eventi, bensì costruire nuove Comunità, sostenere la Ricerca e l'Innovazione artistica, promuovere formazione, partecipazione e crescita civile. Con Castel dei Mondi non coltiviamo tanto l'idea di una Cultura intesa come mero intrattenimento e/o complemento dell'offerta turistica, bensì la prospettiva, ben più ambiziosa, di una Puglia che possa divenire a breve il laboratorio culturale nel e del Mediterraneo".Informazioni più puntuali, particolari e dettagli su questa edizione di Castel dei Mondi saranno forniti nel corso della, in calendario martedì 25, alle ore 19, nella sede dell'ex Mercato di Via Flavio Giugno.