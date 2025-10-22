La Finestra resta… Aperta sul Cortile: l'appendice al Festival Castel dei Mondi '25

Eventi e cultura

> fra tre autorevoli realtà culturali della Regione Puglia, quali appunto Castel dei Mondi, la Fondazione Pascali di Polignano e la Fondazione Battista di Triggiano"

"Al Talk di Andria, che segue analogo incontro svoltosi a Polignano - sottolinea Riccardo Carbutti, Direttore Artistico di Castel dei Mondi - si proverà in buona sostanza a far sintesi e condivisione del Progetto "The Great Yellow". Nella circostanza sarà proprio Andrea Cramarossa, fondatore del Teatro delle Bambole, a dialogare con Annalisa Zito, della Fondazione Battista e Giuseppe Teofilo, della Fondazione Pascali".

L'Evento resta ovviamente aperto al pubblico in via del tutto gratuita.

quella che precede l'appuntamento storico del Trentennale nel 2026, propone ulteriori e significativi momenti fuori dal canonico cartellone settembrino."In occasione dell'avvio del, che costituisce una suggestiva- si legge in una nota dell'in sinergia con la Direzione del Festival ed il Teatro delle Bambole, è stato organizzato questoche farà da