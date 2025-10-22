“Una Finestra sul Cortile” Nel Cuore del Festival
“Una Finestra sul Cortile” Nel Cuore del Festival
Eventi e cultura

La Finestra resta… Aperta sul Cortile: l'appendice al Festival Castel dei Mondi '25

Nuovi momenti fuori dal canonico cartellone settembrino.

Andria - mercoledì 22 ottobre 2025 14.18 Comunicato Stampa
La ventinovesima edizione del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondipromosso da Città di Andria, Regione Puglia e Puglia Culture - quella che precede l'appuntamento storico del Trentennale nel 2026, propone ulteriori e significativi momenti fuori dal canonico cartellone settembrino.

Venerdì 24 ottobre, alle ore 18.30, nella sala convegni della Biblioteca Comunale "G. Ceci" di Andria (Piazza Sant'Agostino 5), è in programma un Talk dal titolo "Dell'Arte e altri Pensieri".

"In occasione dell'avvio del Progetto d'Arte Performativa THE GREAT YELLOW di Andrea Cramarossa, che costituisce una suggestiva appendice di Castel dei Mondi '25 - si legge in una nota dell'Assessorato alla Bellezza della Città di Andria - in sinergia con la Direzione del Festival ed il Teatro delle Bambole, è stato organizzato questo appuntamento che farà da > fra tre autorevoli realtà culturali della Regione Puglia, quali appunto Castel dei Mondi, la Fondazione Pascali di Polignano e la Fondazione Battista di Triggiano"
"Al Talk di Andria, che segue analogo incontro svoltosi a Polignano - sottolinea Riccardo Carbutti, Direttore Artistico di Castel dei Mondi - si proverà in buona sostanza a far sintesi e condivisione del Progetto "The Great Yellow". Nella circostanza sarà proprio Andrea Cramarossa, fondatore del Teatro delle Bambole, a dialogare con Annalisa Zito, della Fondazione Battista e Giuseppe Teofilo, della Fondazione Pascali".
L'Evento resta ovviamente aperto al pubblico in via del tutto gratuita.
  • Festival Castel dei Mondi
Protocollo d'intesa tra ASL BT e OPI BAT per gli screening oncologici: 21 dicembre giornata ad Andria
22 ottobre 2025 Protocollo d'intesa tra ASL BT e OPI BAT per gli screening oncologici: 21 dicembre giornata ad Andria
Sicurezza a Castel del Monte, il tavolo in Prefettura: "Allarme dei sindaco di Andria non resterà inascoltato "
22 ottobre 2025 Sicurezza a Castel del Monte, il tavolo in Prefettura: "Allarme dei sindaco di Andria non resterà inascoltato"
Altri contenuti a tema
"Una Finestra sul Cortile", ad Andria giù il sipario su Castel dei Mondi Speciale "Una Finestra sul Cortile", ad Andria giù il sipario su Castel dei Mondi Va in archivio la XXIX edizione, apripista al prossimo “Trentennale” del Festival
"Una finestra sul Cortile", giù il sipario del Festival ma non manca anche la ciliegina sulla torta Vita di città "Una finestra sul Cortile", giù il sipario del Festival ma non manca anche la ciliegina sulla torta Positivo riscontro di critica e pubblico per la kermesse promossa da Comune di Andria, Regione Puglia e Puglia culture
Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale Speciale Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale Positivo riscontro di critica e di pubblico per la kermesse di Andria con il sostegno di Regione Puglia e Puglia culture
Al Castel dei Mondi il doppio sguardo di un' Eccellenza e di Mirella Caldarone con “Obiettivo su Gianni Berengo Gardin” Al Castel dei Mondi il doppio sguardo di un' Eccellenza e di Mirella Caldarone con “Obiettivo su Gianni Berengo Gardin” Una mostra per raccontare il grande fotografo, attraverso immagini inedite ed intime
“Una Finestra sul Cortile”: il Festival è per tutti Speciale “Una Finestra sul Cortile”: il Festival è per tutti Da giovedì 11 a sabato 13, spettacoli ed eventi per assecondare ogni preferenza. Grande partecipazione popolare per la Kermesse
Castel dei Mondi: Una finestra sul cortile, il festival è per tutti Castel dei Mondi: Una finestra sul cortile, il festival è per tutti Ecco il programma da giovedì 11 a sabato 13 settembre
“Castel dei Mondi” per Alessandro D’Angelo Speciale “Castel dei Mondi” per Alessandro D’Angelo Il Premio assegnato nell’ambito del Festival promosso dalla città Andria, con il sostegno di Regione Puglia e Puglia Culture
“Una Finestra sul Cortile” Nel Cuore del Festival: il calendario degli spettacoli da lunedì 8 a mercoledì 9 Speciale “Una Finestra sul Cortile” Nel Cuore del Festival: il calendario degli spettacoli da lunedì 8 a mercoledì 9 Gli ultimi biglietti e titoli di accesso, interi e ridotti, per i vari spettacoli in cartellone, sono disponibili per l'acquisto presso lo Sportello IAT
"Cassetto distratto ", la Finanza di Barletta confisca beni per 4,5 milioni di euro
22 ottobre 2025 "Cassetto distratto", la Finanza di Barletta confisca beni per 4,5 milioni di euro
Flavio Civita (FdI): «Gli ultimi bandi regionali? Solo marchette elettorali»
22 ottobre 2025 Flavio Civita (FdI): «Gli ultimi bandi regionali? Solo marchette elettorali»
A 11 anni investita in viale Pietro Nenni, ricoverata al Giovanni XXIII di Bari per le gravi lesioni
22 ottobre 2025 A 11 anni investita in viale Pietro Nenni, ricoverata al Giovanni XXIII di Bari per le gravi lesioni
Il Crocifisso di Sant’Agata esposto alla mostra “Restituzioni 2025“ della Fondazione Intesa Sanpaolo
22 ottobre 2025 Il Crocifisso di Sant’Agata esposto alla mostra “Restituzioni 2025“ della Fondazione Intesa Sanpaolo
Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori
22 ottobre 2025 Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori
In Puglia 1019 ettari in vendita, con agevolazioni per giovani agricoltori: 7 fondi per 335,03 ettari sono nella BAT
22 ottobre 2025 In Puglia 1019 ettari in vendita, con agevolazioni per giovani agricoltori: 7 fondi per 335,03 ettari sono nella BAT
Andria pianifica il traffico mentre Trani chiude una pista ciclabile: gli ingegneri sulla mobilità sostenibile
21 ottobre 2025 Andria pianifica il traffico mentre Trani chiude una pista ciclabile: gli ingegneri sulla mobilità sostenibile
Quasi 200 partecipanti all'open day sulla maculopatia organizzato dall'Asl Bt
21 ottobre 2025 Quasi 200 partecipanti all'open day sulla maculopatia organizzato dall'Asl Bt
© 2001-2025 AndriaViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.