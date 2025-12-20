Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi: torna la sezione invernale

In allegato programma integrale degli eventi.

Torna la sezione invernale del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi dedicata alla comunità con il quarto atto di "Facciamo Pace", sviluppato su impulso dell'Assessorato alla Bellezza della Città di Andria. Quest'anno la collaborazione tra La Città Bambina e il primo Stabile di Innovazione Circense in Italia animato dalla compagnia circense El Grito dà vita ad un cartellone caratterizzato da un inedito mix di circo contemporaneo e teatro, all'insegna della visionarietà e della poesia.«Nel periodo della magia, di emozioni e sentimenti, il teatro la alimenta con danze, suoni e movimenti – commenta il Sindaco Giovanna Bruno - La magia del Natale si fa scena, è scena di Cultura che è essa stessa linguaggio potente di Pace, di equità, di giustizia. Di condivisione, di famiglia, di sorriso e incanto. Cultura che si inchina a grandi e piccini, si fa a portata di tutti per essere afferrata e attraversata, respirata e divulgata. Ci vediamo in scena, ci vediamo a teatro, ci vediamo nell'agorà cittadina che risplende di luci e gioia di una festa che si rinnova e che profuma di arte».«Una città che sa stupirsi è una città che vive continuamente l'incontro con gratitudine e meraviglia – afferma l'Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari - E quando lo stupore, che anticipa l'incontro, arriva attraverso le arti e la bellezza, educa all'ascolto, alla riflessione, trasforma lo spazio in relazione. Le arti, la conoscenza, la cultura, il vero, la bellezza, il bene sono essenza della città: la abitano, la attraversano, la mettono in dialogo, trasformandola e rinnovandola. Nell'agorà della città prende forma lo chapiteau, come cuore pulsante, dove la poesia si stabilisce e genera legami. É il secondo anno, dei quattro di "Facciamo Pace", che la grande tenda circense, nel periodo di Natale, prende corpo in piazza. Un appuntamento atteso dagli andriesi che proprio i cittadini, memori dell'atmosfera dell'anno prima, sollecitano fin dai mesi precedenti il Natale. Soprattutto i bambini. I bambini, con i loro occhi spalancati alla meraviglia, contagiano le famiglie, la comunità, portando freschezza e novità».«Andria si conferma Città di Cultura – sottolinea Viviana Matrangola, Assessora alla Cultura della Regione Puglia - in cui l'attenzione all'infanzia diventa visione politica in grado di generare bellezza. Regione Puglia rinnova con convinzione il suo sostegno al quarto atto di "Facciamo Pace", ormai affermato movimento invernale del prestigioso Festival cittadino dedicato alle famiglie e ai più piccoli, che porta in piazza lo Chapiteau del circo El Grito con venti giorni di spettacoli di qualità e proposte dalla migliore tradizione del circo europeo contemporaneo».«Con "Facciamo Pace", il Festival Castel dei Mondi rinnova a Natale un gesto prezioso: portare l'arte nel cuore della città e farne occasione di comunità. L'atteso chapiteau in Piazza Catuma diventa un'agorà contemporanea, dove circo e teatro si intrecciano in un linguaggio poetico, accessibile, capace di parlare alle famiglie e soprattutto a bambine e bambini. Puglia Culture accompagna e sostiene con continuità progettualità di questa natura, riconoscendone il valore pubblico: dispositivi culturali capaci di generare prossimità, alimentare immaginazione e rafforzare il tessuto comunitario», conclude Paolo Ponzio Presidente Puglia culture. Si inizia questa sera 19 dicembre e si replica domani 20 dicembre alle ore 20:30 con lo spettacolo "Hop – Hop" di e con Simone Romanò.Botteghino presso lo Iat - Piazza Catuma - fino al 6 gennaio tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 (eccetto 25 Dicembre e 1 Gennaio) e un'ora prima dello spettacolo.Biglietti acquistabili online con prevendita su VIVATICKET* Biglietto unico € 6 acquistabile a partire da un'ora prima dell'orario di inizio di ciascun evento