piazza Catuma. <span>Foto Francesco Casiero </span>
piazza Catuma. Foto Francesco Casiero
Vita di città

Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi: torna la sezione invernale

Con cartellone caratterizzato da un inedito mix di circo contemporaneo e teatro, all’insegna della visionarietà e della poesia

Andria - sabato 20 dicembre 2025 5.37
Torna la sezione invernale del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi dedicata alla comunità con il quarto atto di "Facciamo Pace", sviluppato su impulso dell'Assessorato alla Bellezza della Città di Andria. Quest'anno la collaborazione tra La Città Bambina e il primo Stabile di Innovazione Circense in Italia animato dalla compagnia circense El Grito dà vita ad un cartellone caratterizzato da un inedito mix di circo contemporaneo e teatro, all'insegna della visionarietà e della poesia.

«Nel periodo della magia, di emozioni e sentimenti, il teatro la alimenta con danze, suoni e movimenti – commenta il Sindaco Giovanna Bruno - La magia del Natale si fa scena, è scena di Cultura che è essa stessa linguaggio potente di Pace, di equità, di giustizia. Di condivisione, di famiglia, di sorriso e incanto. Cultura che si inchina a grandi e piccini, si fa a portata di tutti per essere afferrata e attraversata, respirata e divulgata. Ci vediamo in scena, ci vediamo a teatro, ci vediamo nell'agorà cittadina che risplende di luci e gioia di una festa che si rinnova e che profuma di arte».
«Una città che sa stupirsi è una città che vive continuamente l'incontro con gratitudine e meraviglia – afferma l'Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari - E quando lo stupore, che anticipa l'incontro, arriva attraverso le arti e la bellezza, educa all'ascolto, alla riflessione, trasforma lo spazio in relazione. Le arti, la conoscenza, la cultura, il vero, la bellezza, il bene sono essenza della città: la abitano, la attraversano, la mettono in dialogo, trasformandola e rinnovandola. Nell'agorà della città prende forma lo chapiteau, come cuore pulsante, dove la poesia si stabilisce e genera legami. É il secondo anno, dei quattro di "Facciamo Pace", che la grande tenda circense, nel periodo di Natale, prende corpo in piazza. Un appuntamento atteso dagli andriesi che proprio i cittadini, memori dell'atmosfera dell'anno prima, sollecitano fin dai mesi precedenti il Natale. Soprattutto i bambini. I bambini, con i loro occhi spalancati alla meraviglia, contagiano le famiglie, la comunità, portando freschezza e novità».

«Andria si conferma Città di Cultura – sottolinea Viviana Matrangola, Assessora alla Cultura della Regione Puglia - in cui l'attenzione all'infanzia diventa visione politica in grado di generare bellezza. Regione Puglia rinnova con convinzione il suo sostegno al quarto atto di "Facciamo Pace", ormai affermato movimento invernale del prestigioso Festival cittadino dedicato alle famiglie e ai più piccoli, che porta in piazza lo Chapiteau del circo El Grito con venti giorni di spettacoli di qualità e proposte dalla migliore tradizione del circo europeo contemporaneo».
«Con "Facciamo Pace", il Festival Castel dei Mondi rinnova a Natale un gesto prezioso: portare l'arte nel cuore della città e farne occasione di comunità. L'atteso chapiteau in Piazza Catuma diventa un'agorà contemporanea, dove circo e teatro si intrecciano in un linguaggio poetico, accessibile, capace di parlare alle famiglie e soprattutto a bambine e bambini. Puglia Culture accompagna e sostiene con continuità progettualità di questa natura, riconoscendone il valore pubblico: dispositivi culturali capaci di generare prossimità, alimentare immaginazione e rafforzare il tessuto comunitario», conclude Paolo Ponzio Presidente Puglia culture. Si inizia questa sera 19 dicembre e si replica domani 20 dicembre alle ore 20:30  con lo spettacolo "Hop – Hop" di e con Simone Romanò.

Botteghino presso lo Iat - Piazza Catuma - fino al 6 gennaio tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 (eccetto 25 Dicembre e 1 Gennaio) e un'ora prima dello spettacolo.

Biglietti acquistabili online con prevendita su VIVATICKET

* Biglietto unico € 6 acquistabile a partire da un'ora prima dell'orario di inizio di ciascun evento


In allegato programma integrale degli eventi.
Festival Internazionale di Andria Castel dei MondiFestival Internazionale di Andria Castel dei MondiFestival Internazionale di Andria Castel dei Mondi. Facciamo PaceFestival Internazionale di Andria Castel dei Mondi. Facciamo Pace
  • Comune di Andria
  • Festival Castel dei Mondi
Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno
20 dicembre 2025 Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno
"WORKUP ": quasi 2500 persone da assumere nelle province Bat, Bari e Foggia
20 dicembre 2025 "WORKUP": quasi 2500 persone da assumere nelle province Bat, Bari e Foggia
Altri contenuti a tema
Presentati dagli studenti dell’ITT "Sen. Jannuzzi" 13 progetti ad alto impatto sociale, ambientale e culturale Attualità Presentati dagli studenti dell’ITT "Sen. Jannuzzi" 13 progetti ad alto impatto sociale, ambientale e culturale Andria continua il suo percorso di Città ad Impatto Positivo
Si accorciano i tempi per vedere realizzata ad Andria una nuova sede per la Compagnia della Guardia di Finanza Attualità Si accorciano i tempi per vedere realizzata ad Andria una nuova sede per la Compagnia della Guardia di Finanza Firmato a Palazzo di Città il verbale di consegna dell’area in zona P.I.P.
“Note di Speranza” concerto targato AVIS Andria: la città si stringe in un abbraccio di solidarietà Attualità “Note di Speranza” concerto targato AVIS Andria: la città si stringe in un abbraccio di solidarietà Raccolti oltre 3.000 € per A.G.A.P.E. La musica trasformata in un atto concreto di amore per i bambini emopatici
"Percorsi di legalità… in scena con la Polizia di Stato”: premiati il centro Zenith, l'ITT "Sen. Jannuzzi" e "Verdi" di Andria Attualità "Percorsi di legalità… in scena con la Polizia di Stato”: premiati il centro Zenith, l'ITT "Sen. Jannuzzi" e "Verdi" di Andria Cerimonia a Bisceglie con le istituzioni del territorio, tra queste la Prima cittadina Giovanna Bruno
Politica: «Scusate qualche parola...a proposito di discariche, nuovo ospedale e di supermercati!» Politica Politica: «Scusate qualche parola...a proposito di discariche, nuovo ospedale e di supermercati!» Nota dei consiglieri comunali del M5S Doriana Faraone e Pietro Di Pilato, e del collega del Gruppo Misto Nicola Civita
Scott McCloud per il sesto appuntamento a Fumettopia Eventi e cultura Scott McCloud per il sesto appuntamento a Fumettopia Appuntamento giovedì 18 dicembre presso la Biblioteca comunale “Giuseppe Ceci”
Barchetta (FdI): "Profili di criticità per maxi-appalto intercomunale da circa € 500 mln per servizio di igiene urbana" Politica Barchetta (FdI): "Profili di criticità per maxi-appalto intercomunale da circa € 500 mln per servizio di igiene urbana" Il consigliere chiede "valutare una sospensione dell’iter, la pubblicazione completa di tutti gli atti e l’apertura di un confronto istituzionale"
Andria ammessa a finanziamento. Assegnati dieci mila euro per il verde pubblico Andria ammessa a finanziamento. Assegnati dieci mila euro per il verde pubblico Nell'ambito del progetto regionale "Alberi per il futuro – edizione 2025”
Il saluto di commiato del Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D’Agostino
20 dicembre 2025 Il saluto di commiato del Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D’Agostino
Cibo: per i pugliesi l'origine italiana è il primo criterio d'acquisto (56%)
20 dicembre 2025 Cibo: per i pugliesi l'origine italiana è il primo criterio d'acquisto (56%)
Messa di precetto della Polizia di Stato e consegna medaglie di commiato
19 dicembre 2025 Messa di precetto della Polizia di Stato e consegna medaglie di commiato
“Viene, Visita, Si Ferma”: la Cattedrale di Andria si illumina con la gioia degli alunni dell'Imbriani-Salvemini
19 dicembre 2025 “Viene, Visita, Si Ferma”: la Cattedrale di Andria si illumina con la gioia degli alunni dell'Imbriani-Salvemini
Barchetta (FdI): «Consiglio provinciale salta per le divisioni interne al Pd. FdI garantisce serietà»
19 dicembre 2025 Barchetta (FdI): «Consiglio provinciale salta per le divisioni interne al Pd. FdI garantisce serietà»
Apertura straordinaria del mercato ortofrutticolo il 21 dicembre
19 dicembre 2025 Apertura straordinaria del mercato ortofrutticolo il 21 dicembre
Nuovo consiglio dell'ordine dei consulenti del lavoro, Angela Losito consigliera nazionale
19 dicembre 2025 Nuovo consiglio dell'ordine dei consulenti del lavoro, Angela Losito consigliera nazionale
Banca di Andria di Credito cooperativo: "Il nostro un Natale sobrio e solidale "
19 dicembre 2025 Banca di Andria di Credito cooperativo: "Il nostro un Natale sobrio e solidale"
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.