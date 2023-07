Truffe ad anziani di Andria, Bisceglie e Canosa: arrestati dalla Polizia di Stato di Cerignola

Provento del furto e di truffe messe in atto contro anziani del nord barese, in particolare Andria, Bisceglie e Canosa di Puglia.Sarebbero queste le città dove hanno agito due personaggi noti alle forze di polizia. Ad arrestare i due soggetti è stato il personale della Polizia di Stato di Cerignola, diretto dal vice Questore aggiunto Loreta Colasuonno, sui riscontri di un'attività d'indagine partita da un raggiro ad una signora di 93 anni compiuta a Bisceglie. All'anziana i due avevano portato via la somma in contanti di mille euro mentre nella disponibilità di uno dei due sono stati ritrovati diversi monili d'oro e d'argento, provento probabilmente di altri furti.Non solo dunque a Bisceglie ma altri colpi sarebbero stati messi a segno con le stesse modalità anche ad Andria e Canosa di Puglia. Un orologio in metallo, una spilla con la lettera "M", un anello con una pietra lavorata, una catenina d'oro e un medaglione. Sono questi gli oggetti ritrovati ed ora custoditi nel Commissariato di P.S. di Cerignola a disposizione di chi potrà dimostrarne la proprietà. Chiunque riconosca dalle foto i monili sequestrati dagli agenti può rivolgersi alla Polizia di Stato di Cerignola.