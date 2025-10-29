Vanessa Roghi
Vanessa Roghi
Eventi e cultura

Trame di Parità: Vanessa Roghi ad Andria con “La parola femminista”

Un viaggio nella storia e nel presente dell’emancipazione

Andria - mercoledì 29 ottobre 2025 Comunicato Stampa
– È uno degli appuntamenti più significativi dell'intera rassegna Trame di Parità – Letture e Dialoghi su Genere e Generazioni: mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 19:30, presso la Biblioteca Diocesana San Tommaso d'Aquino di Andria, sarà ospite Vanessa Roghi, storica e autrice, per la presentazione del suo ultimo libro La parola femminista. Una storia personale e politica (Mondadori).
A dialogare con l'autrice sarà Angelica Vurchio in un incontro, ad ingresso libero, che si preannuncia come uno spazio profondo e necessario di confronto intergenerazionale.
L'intervento della Roghi non è soltanto una ricostruzione storica del pensiero e del movimento femminista in Italia, ma anche una narrazione autobiografica, lucida e toccante, che intreccia esperienze personali, parole pubbliche, battaglie collettive e contraddizioni private. Un'opera che attraversa la storia del femminismo da dentro, mettendo a nudo il legame tra identità, educazione sentimentale, sessualità, maternità e lotta politica.
Nel suo racconto, Vanessa Roghi ci restituisce il femminismo non come ideologia rigida, ma come lente per leggere il mondo, pratica di libertà, processo in continuo movimento. La sua scrittura, rigorosa e insieme appassionata, ci aiuta a capire perché oggi, più che mai, dire "femminista" è ancora un atto radicale, urgente, rivoluzionario.
"Non è un libro per donne – ha dichiarato Roghi – è un libro per tutte e per tutti coloro che vogliono comprendere perché viviamo come viviamo. Il femminismo non è un recinto: è uno strumento per cambiare il mondo".
L'incontro è parte del progetto Trame di Parità, ideato dal Circolo dei Lettori di Andria APS e vincitore dell'Avviso pubblico "Futura 2025 – La parità è un valore", promosso dal Consiglio Regionale della Puglia – Commissione Pari Opportunità, con il sostegno dei Comuni di Andria e Gravina in Puglia, della Biblioteca Diocesana San Tommaso d'Aquino, dell'Istituto Comprensivo Imbriani-Salvemini..
La rassegna propone incontri con autrici, autori, attivisti, filosofi e scrittrici, per esplorare i linguaggi della parità attraverso narrazioni, teatro, dialoghi e laboratori. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.
"Ospitare Vanessa Roghi – spiegano gli organizzatori – significa restituire al territorio una voce che sa unire rigore e passione, storia e vita quotidiana. La parola femminista, oggi, è un ponte tra generazioni, tra pubblico e privato, tra passato e futuro. Ed è su questo ponte che vogliamo camminare insieme".
  • Circolo Lettori Andria
  • circolo dei lettori
Il dottor Lenti, direttore della medicina interna del "Bonomo " è il nuovo presidente FADOI
29 ottobre 2025 Il dottor Lenti, direttore della medicina interna del "Bonomo" è il nuovo presidente FADOI
Giubileo 2025: Pellegrinaggio della diocesi di Andria a Roma e nei luoghi di San Francesco
29 ottobre 2025 Giubileo 2025: Pellegrinaggio della diocesi di Andria a Roma e nei luoghi di San Francesco
Altri contenuti a tema
“Trame di Parità” con Giorgia Antonelli e il suo libro “Tutto il mondo è cosa mia” “Trame di Parità” con Giorgia Antonelli e il suo libro “Tutto il mondo è cosa mia” Protagonista del primo appuntamento sarà Rossana Rossanda
Lezioni di leggerezza: Filippo Losito presenta ad Andria il suo nuovo libro tra scienza, umorismo e buonumore Lezioni di leggerezza: Filippo Losito presenta ad Andria il suo nuovo libro tra scienza, umorismo e buonumore Il 2 settembre 2025 alle ore 19:30, presso la Biblioteca diocesana San Tommaso d’Aquino di Andria
Festival della Disperazione 2025 di Andria: riprogrammato lo spettacolo di Valerio Aprea Lapocalisse   Festival della Disperazione 2025 di Andria: riprogrammato lo spettacolo di Valerio Aprea Lapocalisse   In programma il 5 settembre 2025, ore 21, presso il Seminario Vescovile
Si chiude con successo la IX edizione del Festival della Disperazione dal tema “Un eterno affanno” ​ Si chiude con successo la IX edizione del Festival della Disperazione dal tema “Un eterno affanno” ​ Tanti gli ospiti, da Valerio Lundini a I VazzaNikki, da Francesco Pannofino a Tricarico passati dal palco del festival dal 21 giugno al 26 luglio 2025
Primo weekend di passione per "Il Festival della Disperazione" Primo weekend di passione per "Il Festival della Disperazione" Doppio appuntamento sabato 21 e domenica 22 giugno al Seminario Vescovile
Concluso ad Andria il progetto di educazione alla lettura Nuove Frequenze Concluso ad Andria il progetto di educazione alla lettura Nuove Frequenze Promosso dal Circolo dei Lettori di Andria APS e sostenuto dal Centro per il Libro e la Lettura attraverso il bando “Educare alla Lettura 2023"
Paolo Pileri presenta ad Andria “Dalla parte del suolo. L'ecosistema invisibile” Paolo Pileri presenta ad Andria “Dalla parte del suolo. L'ecosistema invisibile” Sabato 24 maggio alle ore 18:30 presso la Biblioteca diocesana San Tommaso d'Aquino
Ad Andria la presentazione della rivista “Ossigeno – l'Italia chiamò” con l'editore Giuseppe Civati Ad Andria la presentazione della rivista “Ossigeno – l'Italia chiamò” con l'editore Giuseppe Civati Lunedì 12 maggio, con inizio alle 19:30, presso la Biblioteca Diocesana “San Tommaso d’Aquino” di Largo Seminario 8
Finissage Human 2025: il premio "Top Vision " all'artista andriese Martha Lucila Lian Suarez
29 ottobre 2025 Finissage Human 2025: il premio "Top Vision" all'artista andriese Martha Lucila Lian Suarez
Convegno “La Pastorale verso i bambini, i lavoratori e i migranti da Mons. Giuseppe Di Donna a Don Riccardo Zingaro”
29 ottobre 2025 Convegno “La Pastorale verso i bambini, i lavoratori e i migranti da Mons. Giuseppe Di Donna a Don Riccardo Zingaro”
Sanità, la Regione Puglia avvia mobilità e concorsi unici per infermieri e OSS
28 ottobre 2025 Sanità, la Regione Puglia avvia mobilità e concorsi unici per infermieri e OSS
Manifesti abusivi contro De Santis, la ferma condanna del PD BAT: "Gesto vile "
28 ottobre 2025 Manifesti abusivi contro De Santis, la ferma condanna del PD BAT: "Gesto vile"
Undicesima donazione nella BAT: un uomo di 75 anni ha donato il fegato
28 ottobre 2025 Undicesima donazione nella BAT: un uomo di 75 anni ha donato il fegato
Elezioni regionali, Maiorano chiarisce la sua posizione: "Mie dimissioni dal PD risalgono all’8 ottobre scorso "
28 ottobre 2025 Elezioni regionali, Maiorano chiarisce la sua posizione: "Mie dimissioni dal PD risalgono all’8 ottobre scorso"
AVIS Andria protagonista al Premio “Volto del Dono”: sei donatori premiati su diciotto per la provincia BAT
28 ottobre 2025 AVIS Andria protagonista al Premio “Volto del Dono”: sei donatori premiati su diciotto per la provincia BAT
Centrare le periferie: consegnati i lavori per la pubblica illuminazione ad Andria
28 ottobre 2025 Centrare le periferie: consegnati i lavori per la pubblica illuminazione ad Andria
© 2001-2025 AndriaViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.