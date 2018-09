Amor vincit omnia: Totò e Dario celebrano la loro unione all'ombra del maniero federiciano. IL VIDEO

Una location unica, suggestiva, di quelle da togliere il fiato è stata lo scenario suggestivo dell'unione civile tra Totò e Dario.Una folla di amici, parenti e familiari ha voluto stringersi attorno a questa coppia, il 38enne Antonio ed il 29enne Dario, che ha voluto suggellare con un rito civile la loro unione, un amore lungo nove anni. Una splendida giornata settembrina, con un venticello che è riuscito a mitigare un caldo ancora pressante ha fatto da corona ad una celebrazione, che per la prima volta, ha visto come scenario il piazzale del bene Unesco più famoso della Puglia, quel Castel del Monte tanto amato da turisti provenienti da tutto il mondo che in quell'ottagono unico della Terra, ricordano le vestigia del Puer Apuliae, quel Federico II che ha incantato il mondo civilizzato.Anche Antonio e Dario hanno voluto avere accanto a loro, in questo particolare momento della loro vita - il rito civile è stato officiato dall'avvocato Vincenzo Zaccaro, ex Primo Cittadino di Andria-, quanti hanno diviso i momenti belli ma anche quelli difficili del loro percorso, fatto di sacrifici e passione, per due giovani che hanno saputo coniugare tradizione e modernità. Adesso li attende un viaggio in Africa e poi, con il ritorno ad Andria una vita insieme, affrontando giorno dopo giorno le scelte da compiere.