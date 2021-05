Wedding, la Puglia è pronta a far ripartire il comparto

La Puglia è pronta a far ripartire il comparto del wedding.E' il risultato di una riunione questa mattina in Regione con l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, l'assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci e i rappresentanti del comparto e della filiera del wedding."E' un settore molto importante per l'economia pugliese – spiega l'assessore Delli Noci - e vogliamo ripartire in sicurezza, con un protocollo unico che recepisca le indicazioni nazionali che stiamo attendendo.Appena avremo l'ok, che speriamo arrivi presto grazie all'impegno della ministra Gelmini che recentemente è stata in Puglia e ha dimostrato grande sensibilità sul tema, potremo iniziare ad operare"."Siamo pronti – ha detto l'assessore Lopalco – ad accompagnare il settore, che ha un impatto anche socioculturale sul territorio, con regole sanitarie per i matrimoni, attraverso la collaborazione dei rappresentanti del settore, anche formando il personale delle aziende ricettive con corsi appositi per "covid manager" degli eventi"."Chiediamo alla Regione di intervenire presso i tavoli nazionali, la Conferenza Stato- Regioni e il CTS nazionale per un'integrazione dei protocolli, agganciando la ripresa degli eventi all'entrata in vigore del sistema del green pass – spiegano i rappresentanti del settore intervenuti oggi – per permettere l'anticipo delle attività nella massima sicurezza e al più presto. Viviamo di programmazione e le nostre attività hanno bisogno di certezze".