The Ferragnez, al matrimonio dell’anno c'era anche la Puglia con Salvo Binetti

Anche l'Italia ha avuto il suo "royal weeding", non per il sangue blu o il nobile lignaggio dei protagonisti ovviamente, tuttavia la risonanza mediatica è stata altrettanto vasta. Gli sposi sono Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice, e Fedez, rapper popolarissimo, entrambe personalità fortemente legate al mondo dei social e del marketing 2.0, tanto da fare del loro matrimonio un brand: "The Ferragnez".Tra i vip che hanno preso parte all'evento si respirava anche aria di Puglia,, chiamato a Noto per acconciare parenti e vip presenti al matrimonio più social dell'anno.«Siamo stati selezionati come brand "Art & Science by Toni Pellegrino" ma ero effettivamente l'unico hair stylist pugliese tra i numerosi professionisti scelti dagli sposi per l'evento – ci racconta Salvo Binetti poche ore dopo il grande evento – Personalmente mi sono occupato delle acconciature di diverse celebrità, tra cui la stilista Gilda Ambrosio e la cantante Giusy Ferreri, sempre sull'onda del successo».«Abbiamo vissuto nel backstage del matrimonio dove c'è stato sempre un clima molto sereno. L'ambiente era molto controllato e l'entourage molto attento nel curare ogni aspetto del matrimonio, ma comunque si respirava un'aria di allegria e divertimento. Con tutti gli altri professionisti c'è stata un'atmosfera di assoluta tranquillità e i responsabili ce l'hanno messa tutta per farci sentire a nostro agio. Per me è stato un onore poter essere selezionato ed è stata una giornata speciale, da ricordare».Terminato il "royal wedding" dei Ferragnez Salvo Binetti è rientrato in Puglia, al suo salone a Bari, e nelle prossime settimane sarà anche a Molfetta, il suo paese d'origine, per l'apertura di un nuovo salone. Insomma lo stile made in Puglia continua a conquistare tutti, vicini e lontani.