Strade Sicure, l’Esercito celebra l’anniversario dell’operazione

Ricorre oggi l'anniversario dell'inizio dell'Operazione "Strade Sicure", operazione che l'Esercito Italiano conduce ininterrottamente dal 4 agosto 2008. In Puglia e Basilicata, attualmente, la responsabilità del Raggruppamento è affidata agli uomini e alle donne del 21° Reggimento artiglieria terrestre "Trieste", unità dell'Esercito di stanza a Foggia.Dall'assunzione della responsabilità del settore, l'azione dei militari del Raggruppamento "Puglia e Basilicata", congiuntamente alle Forze dell'Ordine, ha portato a importanti risultati operativi: oltre 23.600 persone identificate, 4.000 veicoli controllati, 140 attività di pattuglia.L'impiego dell'Esercito nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure" rappresenta un contributo significativo a favore del Paese, la cui efficacia è determinata dalla professionalità dei soldati, dalla tempestività di intervento, dalla distribuzione delle forze sul territorio nazionale. I militari dell'Esercito garantiscono una presenza costante ed efficace nei principali nodi stradali e ferroviari, nei luoghi di culto, presso i siti culturali di maggior rilievo e nelle aree urbane a maggiore densità di popolazione.