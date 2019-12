Stop al Mes: La Lega Puglia scende in piazza anche ad Andria

La riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità MES rischia di salvaguardare soltanto la tenuta finanziaria di alcuni Stati membri dell'Unione Europea a scapito di altri. Ciò sarebbe intollerabile e soprattutto deleterio per la tenuta dell'Italia e per i risparmi privati degli italiani che sarebbero utilizzati per salvare, ad esempio, le banche tedesche."L'Italia se da un lato fatica ad assecondare i folli voleri di Bruxelles con i suoi rigidi parametri, dall'altro lato è uno dei Paesi europei con la più grande ricchezza privata che consente alle nostre banche, rispetto a quelle di altri Paesi, una maggiore solidità e tenuta" - afferma il segretario regionale on. Luigi D'Eramo. "Ci stiamo opponendo con vigore a questa sciagurata riforma - prosegue D'Eramo - sia in Parlamento, che deve tornare ad avere la sua centralità rispetto a scelte così importanti per gli italiani, che nelle piazze. In Puglia saremo presenti questo fine settimane per una imponente raccolta firme contro il MES e contro il governo Conte prono a Bruxelles ed a chi non vuole il bene dell'Italia".