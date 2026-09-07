a Palazzo di Città il Protocollo d’intesa tra Comune e AIGAE
a Palazzo di Città il Protocollo d’intesa tra Comune e AIGAE
Attualità

Siglato a Palazzo di Città il Protocollo d’intesa tra Comune e AIGAE

Per la formazione, educazione ambientale e turismo sostenibile con le Guide Ambientali Escursionistiche

Andria - lunedì 7 settembre 2026
Siglato in Sala Giunta, a Palazzo di Città, il Protocollo d'intesa l'intesa tra il Comune di Andria e l'AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche.

A firmare il Vice Sindaco del Comune di Andria Cesareo Troia e Guglielmo Ruggiero, Presidente Nazionale AIGAE, alla presenza del Coordinare regionale AIGAE Puglia Ezio Spano, il Dirigente del Settore Attività Produttive, Turismo e Marketing dott. Riccardo Zingaro ed il socio AIGAE Giovanni Prezioso.
La firma del protocollo segue la delibera di Giunta Comunale dello scorso 11 agosto con cui la Città di Andria ha voluto rafforzare il proprio impegno nella direzione della promozione e valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale del territorio attraverso la collaborazione con l'AIGAE.
L'intesa nasce dalla volontà dell'Amministrazione comunale di promuovere una conoscenza sempre più consapevole del territorio e, al tempo stesso, di sostenere un modello di turismo rispettoso dell'ambiente, dei paesaggi, della biodiversità e delle comunità locali.
AIGAE, fondata nel 1992 e riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per le attività di qualificazione e controllo deontologico dei professionisti aderenti, rappresenta una delle principali realtà nazionali nel settore delle guide ambientali ed escursionistiche e degli interpreti ambientali e culturali. L'associazione conta oltre 3.000 soci e una presenza articolata su tutto il territorio nazionale, con una rete di collaborazioni con numerosi interlocutori istituzionali.

Attraverso il Protocollo, il Comune di Andria manifesta la propria disponibilità a cooperare con AIGAE per favorire attività di formazione, educazione e interpretazione ambientale, con particolare attenzione alla conoscenza del patrimonio naturalistico e culturale della città, del territorio murgiano e del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

«Oggi abbiamo formalizzato – spiega l'assessore per La Città Ambiziosa-Attrattiva e vice Sindaco, dott. Cesareo Troia – la collaborazione con l'AIGAE per consentire, a chi lo voglia, di intraprendere un percorso di formazione partecipata e di qualificazione professionale nel settore delle guide ambientali ed escursionistiche. Le Guide svolgono un ruolo fondamentale perché sono chiamate non soltanto ad accompagnare i visitatori, ma soprattutto a interpretare e raccontare il territorio, facendone conoscere le caratteristiche, i valori e le fragilità. Il nostro intento – conclude Troia – è creare le condizioni per formare ulteriori operatori del turismo, capaci di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più interessato a vivere il territorio in maniera autentica, sostenibile e consapevole».
Per il Presidente Guglielmo Ruggiero «è un onore collaborare con una Città come Andria che sta dimostrando una grande volontà di interagire con le realtà del territorio e che, soprattutto, manifesta l'intento di affidare lo sviluppo turistico a figure esperte e capaci».
I corsi di formazione, per un totale di 320 ore, saranno tenuti da esperti e docenti specializzati AIGAE e si terranno in presenza al Food Policy Hub. Tanti i moduli previsti sul campo.

I corsi sono aperti a circa 30 partecipanti che devono essere in possesso di diploma di scuola superiore. Per l'accesso è previsto un test di ingresso ed un colloquio. A breve sarà pubblicato il bando.
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