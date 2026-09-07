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Sulla Murgia l'evento addestrativo denominato “APULIA EXERCISE”

Non sarà con armi da fuoco e si svolgerà il 25 - 26 e 27 settembre nei pressi di Monte Caccia

Andria - lunedì 7 settembre 2026 05.30
Organizzata dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, delegazione di Puglia e Basilicata, dalla Brigata meccanizzata Pinerolo, dallo Stato maggiore della Difesa e dal Comune di Spinazzola, si svolgerà dal 25 al 27 settembre, a sud di Monte Caccia, l'esercitazione denominata "APULIA EXERCISE".

Non sarà difficile per quei giorni imbattersi in quella parte dell'altopiano murgiano, in pattuglie militari in servizio ed in congedo, con tuta mimetica, non armate, provenienti da tutta Italia e dall'estero, impegnate in questo evento addestrativo. Infatti, oltre che una competizione "APULIA EXERCISE" è soprattutto un evento addestrativo, così da mantenere ed aggiornare la preparazione degli Ufficiali in congedo, nonché migliorare la capacità d'inserimento dei riservisti nei reparti operativi attraverso l'addestramento e l'attività fisica e sportiva. Rendere quindi più saldi i vincoli tra personale in congedo e in servizio di tutte le Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato.

Addestrare i partecipanti all'esercitazione con prove teorico- pratiche: il percorso su cui si misureranno le pattuglie, ognuna di queste sarà composta da quattro elementi e formata da personale in servizio e di riserva, si svolgerà su sentieri, mulattiere e strade asfaltate che attraversano boschi e prati, sulla distanza di 25 km. Importante è precisare che non vince la APULIA EXERCISE chi è solo più veloce o più forte, ma la pattuglia che, oltre a un buon allenamento, possiede la migliore preparazione complessiva nelle varie materie oggetto di prova.

La APULIA EXERCISE è una competizione rivolta sia ai militari in congedo/della riserva che a quelli in servizio, che potranno misurarsi in situazioni e problematiche diverse dagli scenari usuali nell'addestramento di routine. L'esercitazione rappresenta un "approccio" che permetterà a quanti parteciperanno di trarre utili insegnamenti per il prosieguo dell'attività nel settore delle gare di pattuglia e nell'attività addestrativa in generale.

Tra le prove previste quella della infiltrazione in ambiente soggetto a interdizione umana e con l'uso di "droni"; Primo Soccorso di Sopravvivenza in area di operazioni, ZAE; Marcia Commando con intervento di pattuglie di contro interdizione; assalto posto comando difeso da snipper-sabotaggio-esfiltrazione; Simulazioni Operazioni di Intelligence sotto copertura.

Il supporto logistico sarà fornito dal concorso di mezzi e personale della Brigata Meccanizzata "Pinerolo" dell'Esercito Italiano.
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