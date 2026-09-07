Mariangela Matera
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Politica

ZES, on. Matera (FdI): «Andria guida la Puglia, il sud che investe e cresce»

Il commento ai dati diffusi dalla Struttura di missione ZES Unica per il Mezzogiorno, aggiornati al 31 agosto 2026

Andria - lunedì 7 settembre 2026 14.00
«La ZES Unica è una delle misure che più stanno contribuendo alla crescita del Mezzogiorno, attirando investimenti, favorendo nuovi insediamenti produttivi e creando opportunità di lavoro. Uno strumento fortemente voluto dall'allora ministro Raffaele Fitto e sul quale il Governo Meloni ha puntato con determinazione per ridurre il divario territoriale e liberare le potenzialità economiche del Sud. I dati della Puglia ne confermano oggi l'efficacia. Lo ha ribadito a Bari anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricordando che il PIL e l'occupazione nel Mezzogiorno crescono più della media nazionale e che, nei primi tre mesi dell'anno, l'export del Sud e delle Isole è aumentato di oltre il 13%. Risultati che fanno della ZES Unica un modello di sviluppo da estendere al resto d'Italia. Quando il Mezzogiorno viene messo nelle condizioni di competere, può diventare motore della crescita dell'intera nazione.
Da andriese sono particolarmente orgogliosa che Andria sia al primo posto in Puglia per numero complessivo di autorizzazioni uniche rilasciate. La nostra città ne conta ben 50, davanti a Fasano, Monopoli e Taranto. Ancora più rilevante è il dato relativo ai nuovi insediamenti produttivi: sono 28, il doppio di quelli registrati complessivamente nelle province di Foggia e Lecce. Un risultato reso possibile dalle misure messe in campo dal Governo nazionale e dalla capacità del sistema imprenditoriale andriese di coglierne le opportunità, non essendo riconducibile a specifiche iniziative dell'ente comunale. Non sono semplici numeri, ma imprese che scelgono Andria per investire, creare occupazione e costruire sviluppo. Un primato che premia la vitalità del nostro tessuto produttivo, la posizione strategica della città e l'intraprendenza degli operatori economici del territorio. Non sono semplici numeri: sono imprese che scelgono Andria per investire, creare occupazione e costruire sviluppo. Il risultato premia la vitalità del nostro tessuto produttivo, la posizione strategica della città e l'intraprendenza degli operatori economici del territorio». Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Mariangela Matera, commentando i dati diffusi dalla Struttura di missione ZES Unica per il Mezzogiorno, aggiornati al 31 agosto 2026
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