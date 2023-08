Sicurezza, on. Matera (FdI): "Attenzione massima da sempre"

"La sicurezza non solo è un tema particolarmente sentito da Fratelli d'Italia, ma è nel programma con il quale ci siamo presentati agli italiani lo scorso anno. Per questo tutte le sollecitazioni che arrivano dalle associazioni di categoria non ci lasciano mai indifferenti, men che meno quelle espressamente indirizzate alla nostra attenzione. Il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) pone un problema che attiene non solo alla sicurezza, ma anche all'organizzazione della stessa e sul fatto che su oltre mille nuovi vice ispettori alla Puglia saranno destinati solo 70, con la triste realtà che oltre 100 nuovi viceispettori pugliesi vincitori di concorso dovranno andare fuori regione. Condividiamo la preoccupazione del segretario SAP,, e in un'interlocuzione avuta con lo stesso, prima della sua nota, abbiamo preso l'impegno di discutere di questo problema a settembre proprio perché ruoli come quelli di ispettore sono indispensabili nella lotta alla criminalità, proprio per la specifica professionalità. Un tempo necessario anche per interessare il Ministero dell'Interno al quale abbiamo presentato, il 28 luglio scorso, un'interrogazione proprio sui pochi ispettori destinati alla Puglia. A conferma di quanto la nostra attenzione sia alta, prima ancora che sollecitata da condivisibili comunicati."Infine sul tema, a conferma della grande attenzione del Governo Meloni, ricordiamo che il 28 luglio il sottosegretarioè stato a Barletta per un Comitato di ordine e sicurezza, e ha voluto incontrare i sindacati delle Forze dell'Ordine, compreso il SAP, per comprendere quali sono i problemi e porvi rimedio."Francamente crediamo che nessun altro Governo abbia posto al tema sicurezza e alla organizzazione delle Forze dell'Ordine chiamate a garantirla in prima battuta, così tanta attenzione."