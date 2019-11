Si ammoderna la rete ospedaliera in Puglia con il nuovo presidio che sorgerà nel nord barese

Porterà modifiche anche per le attività ed i servizi socio sanitari per la Bat la realizzazione del nuovo ospedale del nord barese, che dovrebbe sorgere tra Bisceglie e Molfetta, il cui iter è stato reso noto questa mattina a Bari."Stiamo proseguendo nel programma di ammodernamento della rete ospedaliera regionale che vede oggi l'avvio dell'iter per la realizzazione del quinto nuovo ospedale nella Regione Puglia. Dopo l'avvio dei lavori per quelli di Monopoli/Fasano, di Taranto,e del Sud Salento, oggi iniziamo a parlare concretamente della costruzione dell'cosi come previsto dal piano di riordino ospedaliero in fase di adozione ndr) che comporterà la riconversione degli ospedali di Bisceglie e Molfetta, oltre che degli ospedali die Terlizzi già in fase di riconversione rispettivamente in presidio territoriali di assistenza (PTA) e in Presidio Post- Acuzie (PPA)".Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano questa mattina in conferenza stampa per la presentazione del nuovo ospedale del nord barese. Presenti il direttore del Dipartimento regionale Politiche per la salute, Vito Montanaro e i direttori generali della ASL Bari Antonio Sanguedolce e della BT Alessandro Delle Donne."Prosegue dunque in Puglia - ha sottolineato il direttore del Dipartimento regionale Politiche per la Salute Vito Montanaro - parallelamente ed in coerenza alla ridefinizione della rete ospedaliera prevista dal piano di riordino in attuazione del DM 70, il piano degli investimenti per l'adeguamento strutturale ed all'ammodernamento tecnologico degli ospedali pugliesi per i quali sono stati già finanziati anche ulteriori interventi in corso di realizzazione per complessivi 77,7 milioni a valere sulle risorse del Patto per la Puglia (FSC 2014/2020)".Parte quindi da oggi quindi concretamente l'iter per la realizzazione del nuovo ospedale che seguirà quello già "collaudato" positivamente per i nuovi ospedali di Monopoli-Fasano e Taranto prima e successivamente per quelli di Andria e del Sud-Salento.In primo luogo si dovrà procedere alla esatta individuazione dell'area in cui localizzare la nuova struttura che nei precedenti provvedimenti è stata individuata sommariamente tra i Comuni di Molfetta e Bisceglie a ridosso della strada statale 16 al fine di assicurarne una agevole accessibilità, anche alla luce di criteri di localizzazione dei nuovi ospedali.Tale attività sarà effettuata dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia con il supporto del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, dall'ASSET e dell'ARESS.La localizzazione dell'area specifica in cui realizzare il nuovo ospedale sarà il frutto di tale percorso partecipato e della valutazione comparata di possibili diverse soluzioni.Una volta individuata l'area si procederà, a cura delle ASL interessate, alla redazione dello studio di fattibilità tecnico-economico, corredato anche da uno studio clinico-gestionale volto ad individuare le funzioni ed i modelli organizzativi della nuova struttura che dovranno indirizzare le scelte architetturali e strutturali. Al fine di velocizzare l'iter si terrà conto di quanto già in essere per gli altri nuovi ospedali in corso di progettazione. Lo studio poi dovrà essere inviato al Ministero alla Salute per ottenere il parere del Nucleo di Valutazione degli Investimenti, propedeutico alla stipulazione di un nuovo accordo di programma stralcio per il finanziamento dell'opera a valere sulle risorse ex art. 20 della l.n. 67/1988, dalla cui data decorrono poi i ventiquattro mesi, stabiliti dalla normativa vigente, per la approvazione della progettazione esecutiva dell'opera.Le risorse finanziarie per la realizzazione del quinto nuovo ospedale troveranno copertura, tra gli stanziamenti residui destinati alla Regione Puglia previsti dal piano pluriennale di investimenti per la riqualificazione dell'offerta sanitaria di cui all'art. 20 della legge 67 del 1988. L'intervento è infatti previsto nel Documento Programmatico per gli Investimenti in sanità per la Regione Puglia approvato dalla Regione Puglia con la deliberazione n. 89/2019 e che ha avuto il parere positivo del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici del Ministero della Salute.Nel documento programmatico regionale il nuovo ospedale da realizzarsi a cavallo tra i comuni di Bisceglie e Molfetta è un ospedale di primo livello (secondo la classificazione del D.M. 70/2015) da circa 280 posti letto, al fine di soddisfare le esigenze di un bacino di riferimento di circa 190 mila abitanti. Questo nuovo presidio rappresenterà il tassello finale di una riqualificazione che vedràessere coperta sotto il profilo dell'assistenza ospedaliera da tre ospedali,lungo l'asse adriatico racchiuso da due grandi poli ospedalieri rappresentati dagli Ospedali Riuniti di Foggia e dal Policlinico di Bari.Il principale bacino di utenza del nuovo ospedale è costituito principalmente dai Comuni di Trani, Bisceglie, Terlizzi, Molfetta, Giovinazzo, Ruvo di Puglia, tutti distanti al massimo 15 km dall'area in cui si intende realizzare il nuovo ospedale. Prendendo a riferimento i parametri realizzativi dei nuovi ospedali in corso di realizzazione di Monopoli-Fasano e di Taranto (circa 170 mq a posto letto), è stata stimata una superficie lorda di circa 47.000 mq che dovrà svilupparsi prevalentemente in orizzontale (struttura limitata in altezza, con un numero ridotto di piani fuori terra).