Settore giovanile Fidelis Andria: Allievi e Giovanissimi primi nei rispettivi campionati

Il Consiglio direttivo del Comitato Regionale Puglia della LND, dopo lo stop dei campionati causa Covid-19, nella giornata di ieri ha emesso un comunicato per la chiusura della stagione 2019-2020. Con la cristallizzazione delle classifiche le categorie Allievi e Giovanissimi della Fidelis Andria, alla prima apparizione nei campionati regionali, hanno concluso i rispettivi gironi in prima posizione.La categoria Allievi, allenata dal tecnico Alessandro Di Bari ha vinto il proprio girone con due punti di vantaggio sull'Audace Cerignola; mentre i giovanissimi del duo Pizzolorusso-Lagrasta hanno terminato il proprio campionato a pari punti con lo Sporting Club, ma la classifica avulsa sorride ai leoncini biancazzurri. Tanta soddisfazione per la dirigenza andriese che ha mostrato sin da subito attenzione nella crescita dei giovani talenti biancazzurri, grazie anche alla preziosa collaborazione con la Victor Andria, società che da anni valorizza i talenti del territorio.