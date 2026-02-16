irrigazione
irrigazione
Territorio

Servizio irriguo, Cia Puglia chiede la sospensione di tutte le cartelle 2022

Dopo la decisione adottata dal Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia "Non si possono fare due pesi e due misure"

Puglia - lunedì 16 febbraio 2026 5.35 Comunicato Stampa
CIA - Agricoltori Italiani Puglia plaude alla decisione di sospendere le cartelle, emesse a conguaglio dell'anno 2022 per il servizio irriguo afferenti all'ex Consorzio Terre D'Apulia, adottata ieri dal Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia.
Ma chiede che la stessa decisione sia assunta anche per gli altri ex Consorzi di bonifica Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi.
CIA - Agricoltori Italiani di Puglia aveva preso una posizione netta al tavolo con le associazioni agricole che si era tenuto il 12 gennaio scorso, convocato dal Consorzio Centro Sud Puglia, in merito all'invio agli agricoltori, tra novembre e dicembre 2025, del conguaglio delle tariffe irrigue col raddoppio delle stesse che era stato deciso a fine dicembre 2022, senza alcuna concertazione, dall'allora Commissario straordinario unico dei Consorzi Alfredo Borzillo.
La questione riguarda anche gli avvisi per i conguagli 2022 per l'acqua utilizzata dalle aziende zootecniche, che stanno ricevendo conguagli "raddoppiati".
"Non si possono fare due pesi e due misure. Non ci sono, infatti, agricoltori di serie A e di serie B e tutti devono essere tutelati da questo ennesimo costo a carico delle aziende. Non è possibile pagare l'acqua ad uso irriguo come se fosse petrolio. Alla Regione Puglia chiediamo lo stanziamento di ulteriori risorse che permettano che la stessa misura adottata per le cartelle emesse per il Terre d'Apulia, sia adottata anche per le cartelle a conguaglio 2022 inviate dagli ex Consorzi di Bonifica Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi", dichiara il vicepresidente nazionale e presidente regionale Gennaro Sicolo.
  • agricoltura
  • Cia Puglia
Nola 2-1 Fidelis, Catalano: «Sconfitta difficile da digerire. Meritavamo almeno un punto»
16 febbraio 2026 Nola 2-1 Fidelis, Catalano: «Sconfitta difficile da digerire. Meritavamo almeno un punto»
Dalle Ceneri alla Comunità: ritrovare l'essenziale nel deserto quaresimale
16 febbraio 2026 Dalle Ceneri alla Comunità: ritrovare l'essenziale nel deserto quaresimale
Altri contenuti a tema
Xylella: al via l’eradicazione dei mandorli abbandonati per tutelare l’agricoltura regionale Xylella: al via l’eradicazione dei mandorli abbandonati per tutelare l’agricoltura regionale L’intervento, disposto dalla Giunta regionale, punta a ridurre i focolai d’infezione e a tutelare il comparto dell’uva da tavola
Piano Operativo dei Controlli 2026: più tutele per le imprese agricole e per il Made in Italy Piano Operativo dei Controlli 2026: più tutele per le imprese agricole e per il Made in Italy Si rafforza il sistema di vigilanza sui prodotti agroalimentari importati
Aumentano in Puglia gli infortuni sul lavoro in agricoltura Aumentano in Puglia gli infortuni sul lavoro in agricoltura Con 27 casi in più e 2 vittime mortali. Confagricoltura Bari-BAT analizza i dati INAIL 2025
Puglia, seconda regione bio in Italia con quasi 320mila ettari Puglia, seconda regione bio in Italia con quasi 320mila ettari Coldiretti Puglia: "Importazioni straniere in aumento nel 2024, il bio strategico anche contro gli sprechi"
L'ortofrutta traina l'export: si conferma uno dei pilastri dell'agroalimentare Made in Italy L'ortofrutta traina l'export: si conferma uno dei pilastri dell'agroalimentare Made in Italy È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Puglia sui flussi commerciali del comparto ortofrutticolo
Apre il nuovo mercato generale ortofrutticolo di via della Costituzione: le foto della prima giornata Vita di città Apre il nuovo mercato generale ortofrutticolo di via della Costituzione: le foto della prima giornata In attesa dell'inaugurazione ufficiale del 2 febbraio, ecco le prime immagini della nuova struttura
Presentazione del volume “Il Legame con la Terra. Gli Spagnoletti Zeuli e la città di Andria” Eventi e cultura Presentazione del volume “Il Legame con la Terra. Gli Spagnoletti Zeuli e la città di Andria” Storia, società e trasformazioni di una città tra età moderna e contemporanea
Contro i malanni di stagione, bene la scorta naturale di vitamina C Contro i malanni di stagione, bene la scorta naturale di vitamina C Gli agrumi sono protagonisti anche degli antichi rimedi contadini, come il mal di gola, tosse e raffreddore
Xylella: al via l’eradicazione dei mandorli abbandonati per tutelare l’agricoltura regionale
16 febbraio 2026 Xylella: al via l’eradicazione dei mandorli abbandonati per tutelare l’agricoltura regionale
La Fidelis Andria si addormenta nel finale. Vince il Nola 2-1
15 febbraio 2026 La Fidelis Andria si addormenta nel finale. Vince il Nola 2-1
Martedì grasso: grande festa di Carnevale con sfilata ed esibizione dei gruppi mascherati in piazza Catuma
15 febbraio 2026 Martedì grasso: grande festa di Carnevale con sfilata ed esibizione dei gruppi mascherati in piazza Catuma
Giornata del Malato, la testimonianza di una volontaria della Misericordia
15 febbraio 2026 Giornata del Malato, la testimonianza di una volontaria della Misericordia
Piano Operativo dei Controlli 2026: più tutele per le imprese agricole e per il Made in Italy
15 febbraio 2026 Piano Operativo dei Controlli 2026: più tutele per le imprese agricole e per il Made in Italy
I fiori vincono tra i regali alla festa di San Valentino
15 febbraio 2026 I fiori vincono tra i regali alla festa di San Valentino
Allerta meteo arancione: disposizioni del Comune e buone pratiche per la cittadinanza
14 febbraio 2026 Allerta meteo arancione: disposizioni del Comune e buone pratiche per la cittadinanza
Nola-Fidelis, Catalano: «Mi aspetto una prestazione importante. Sulle squalifiche…»
14 febbraio 2026 Nola-Fidelis, Catalano: «Mi aspetto una prestazione importante. Sulle squalifiche…»
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.