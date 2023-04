Seconda edizione del Festival dei corti “Oltre la penultima verità” organizzato dalla Asl Bt

In allegato la domanda di partecipazione ed il regolamento della manifestazione.

Il riscontro, altamente positivo, della prima edizione del Festival dei corti "Oltre la penultima verità", tenutosi a giugno 2022 al Castello di Barletta, ha portato la Asl Bt/Dipartimento Salute Mentale a organizzare la seconda edizione dell'evento allo scopo di dare all'azione una sostenibilità nel tempo. L'obiettivo, volto a potenziare l'area prevenzione e promozione della salute mentale, è quello di rendere il Festival uno spazio annuale in cui la salute mentale è protagonista assoluta attraverso le parole e le immagini di chi la vive quotidianamente.L'intento è di dar vita ad una rassegna di cortometraggi in grado di offrire uno sguardo d'insieme, innovativo ed allo stesso tempo rispettoso e coraggioso, sulla salute mentale creando uno spazio di confronto, di apertura, di scambio di idee.Il concorso, a valenza regionale, promosso dai Centri di Salute Mentale dell'ASL BT ed organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale ASL BT in collaborazione con gli enti gestori e le associazioni di tutela della salute mentale della provincia BAT, vuole essere un tentativo di andare oltre la ricerca della verità fatta con le normali categorie del pensiero umano per arrivare alla penultima verità, raggiungibile sul piano emotivo attraverso l'arte e il cinema.: il regolamento e la domanda di iscrizione sono consultabili e scaricabili sul sito della Asl Bt nella sezione News-Primo Piano al link https://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/news-in-primo-piano_det/-/journal_content/56/36008/ii-edizione-del-festival-dei-corti-oltre-la-penultima-verita-pubblicato-il-regolamento-iscrizioni-fino-al-30-giugno La partecipazione, ammessa ad opere prodotte dal 1° gennaio 2020 e provenienti da tutto il territorio della Regione Puglia, è totalmente gratuita. Le opere selezionate, per un massimo di dieci corti, saranno proiettate durante il Festival in programma nel mese di settembre presso la città di Andria.Tutti i corti selezionati riceveranno un premio rimborso pari ad euro 1.000. Una giuria di esperti decreterà i vincitori delle categorie indicate nel Regolamento che riguarderanno: "miglior corto", "miglior interprete protagonista", "miglior interprete non protagonista", "premio della critica", "menzione speciale".