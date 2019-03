Scienza e sport, trionfa la scuola media “P.N. Vaccina“

Ancora una volta la Scuola Secondaria di I Grado "P.N.Vaccina"di Andria, si distingue per la qualità della didattica. Diventa finalista a livello Nazionale sia per le gare di corsa campestre e sia nel campo delle scienze e della robotica. Infatti, proprio per Robocup, parteciperàche si terranno a S. Giovanni Valdarno (Arezzo), dal 10 al 13 aprile parteciperanno solo R_o_B_o_T (2°E) e RoboGirls (2°C ) . I membri del team RoboCop (3°F) in questi giorni sono concentrati nella preparazione alle prove invalsi.Mentre per i giochi di Scienze Sperimentali dopo aver sostenuto una prima selezione al campus dell'Università di Bari insieme ad altri ragazzi di terza media delle diverse scuole Pugliesi, Si recheranno presso Pavia dal 10 al 12 Maggio per partecipare alla fase Nazionale.I docenti e la Dirigente della suddetta scuola, hanno reso possibile tutto questo credendo nel valore degli alunni, e considerando la scuola quale luogo in cui dar vita al futuro, dar voce al talento e soprattutto insegnando che quando ci si affida a docenti preparati e quando ci si applica, le mete si raggiungono.