Dimensionamento scolastico: il Presidente del Consiglio dell’I.C. “Vaccina-Lotti-Della Vittoria” smentisce il Comitato Genitori Andriesi

«In merito alle dichiarazioni rese a mezzo stampa dalla presidente del Comitato dei Genitori Andriesi (di quali genitori? e di quanti genitori?) sulla delibera della Regione Puglia relativa al dimensionamento scolastico che, revocando la propria precedente statuizione, ha di fatto lasciato il Plesso della scuola dell'infanzia "Carella" in carico all'I.C. "Verdi-Cafaro", dopo che lo stesso era stato trasferito in prima battuta all'I. C. "Cotugno" a nome del Consiglio e della intera Comunità scolastica dell'Istituto comprensivo "Vaccina-Lotti-Della Vittoria" esprimo il mio forte disappunto con quanto in esse sostenuto. Non corrisponde infatti a verità la circostanza che agli alunni del plesso di scuola primaria "Della Vittoria" non venga assicurata la continuità scolastica, trovandosi così, di fatto, esclusi dalla possibilità di veder loro garantito quell'ampliamento dell'offerta formativa che discende dalla frequenza a tutte le progettualità extracurricolari erogate per il tramite anche dei fondi P.N.R.R. Non corrisponde al vero, giacché, allo stato, nel plesso di scuola primaria "Della Vittoria" sono attivi e regolarmente frequentati i corsi di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche, finanziati dai fondi P.N.R.R.. Ma vi è di più! Proprio nel l'I.C. "Vaccina – Lotti- Della Vittoria" sono attualmente in corso attività pomeridiane di alfabetizzazione e potenziamento musicale, sia corale che strumentale, attività di carattere sportivo afferenti anche ai Giochi Sportivi Studenteschi, attività di potenziamento linguistico con la costituzione di una redazione di giornalisti in erba per la produzione del giornale d'istituto oltre alla partecipazione a tante iniziative per sottolineare il valore della lettura come strumento che forma e affina il pensiero, modella intelligenze e ispira ideali. Non mancano gare nei diversi linguaggi (musicale, artistico, scientifico, linguistico), certificazioni linguistiche, attività nell'area dell'educazione ambientale, dell'educazione alla legalità oltre che della scoperta di se stessi, della propria identità, delle proprie potenzialità in un'ottica orientativa e valorizzante della unicità della persona. Invito e rassicuro pertanto la presidente del comitato genitori, qualora decidesse di iscrivere o suggerire a parenti e amici tale soluzione, di farlo in tutta tranquillità perché vedrà assicurata presso l'I.C. "Vaccina – Lotti- Della Vittoria" sia la continuità scolastica che un'ampia offerta formativa».E' quanto dichiara in una nota il Presidente del Consiglio dell'I.C. "Vaccina-Lotti-Della Vittoria", avv. Riccardo Massimiliano Amorese.