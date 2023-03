Codice della Strada: oltre 10mila euro di sanzioni dai Carabinieri di Andria nell'ultimo week end

Nuova stretta di controlli sul territorio e verifiche per l'ordine e la sicurezza pubblica da parte dei Carabinieri della locale Compagnia, tra le Città di Andria e Canosa di Puglia, predisposti dal Comandnate della Compagnia, Capitano Pierpaolo Apollo, su disposizioni del Comando provinciale.In quest'ultimo week end ben 9 sono state complessivamente le sanzioni ed art 75 C.d.S., (Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione) nei territorio tra Andria e Canosa, per un totale di multe pari a 10.500 euro.Il servizio espletato dai militari dell'Arma rientrava tra quelli "alto impatto", che hanno coinvolto anche numerose contrade del vasto territorio pedemurgiano.Una curiosità: nella rete dei militari sono incappati alcuni soggetti trovati alla guida di veicoli, senza patente, con recidiva nel biennio. Per loro sono scattate ulteriori misure di sicurezza.