Riccardo Scamarcio a bordo di un mito dei rally: la Lancia Delta HF

Sarà un pilota di rally e gareggerà a bordo di un mito, un' autentica regina delle piste da rally, che tanti cuori ha fatto palpitare tra la fine dei mitici anni '80 e l'inizio dei '90.Riccardo Scamarcio interpreterà la parte di un pilota da rally della mitica scuderia Lancia, che con la Delta HF con livrea Martini Racing è stata una delle auto più amate dai tifosi italiani e non solo.Un re in coppia con una regina. Sono i primi boatos di quello che sarà il prossimo film dell'attore andriese, a metà tra il documentario ed una vera e propria pellicola cinematografica. Non si conoscono ancora né il titolo ufficiale né la trama della pellicola, che sarà a metà tra un documentario e un film vero e proprio, in cui l'attore pugliese interpreterà il ruolo di un pilota. Ben 6 campionati mondiali costruttori e 4 titoli piloti nel mondiale rally conquistò la fiammante Lancia Delta HP.Ed a quanto pare è proprio il marchio torinese, poi entrato nell'orbita di Casa Fiat, a finanziare questo progetto cinematografico, che vede come cosceneggiatore quel Cesare Fiorio, allora direttore sportivo Lancia, che portò quel sogno italiano di bellezza, potenza e prestigio in giro per il mondo, all'epoca del dominio incontrastato nel mondiale rally. E non poteva mancare la Puglia anche in questo nuovo film del nostro Riccardo. Infatti molte delle riprese esterne, oltre che a Torino sono in svolgimento tra le piste sterrate di Ceglie Messapica, dove di recente si è svolta la Fiorio Cup, gara rally a inviti. Qui Riccardo sta prendendo lezioni di guida da Alex Fiorio, ex campione del mondo rally.