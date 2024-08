A Riccardo Scamarcio il premio Stupor Mundi: "Con Castel del Monte legame ancestrale"

Il Premio "Federico II Stupor Mundi" a Riccardo Scamarcio: la cerimonia avrà luogo a Castel del Monte questa sera, lunedì 26 agosto alle 19.30. La partecipazione alla serata è gratuita. L'ingresso, fino ad esaurimento posti, è stato subordinato al ritiro di apposito ticket, fornendo i propri dati anagrafici, presso l'ufficio Marketing dell'Assessorato alle Radici, in Largo Grotte. Ogni persona ha potuto ritirare un numero massimo di 2 ingressi. Il riconoscimento è assegnato alle eccellenze del territorio assegnato annualmente dall'Amministrazione Comunale, istituito con delibera di Giunta Comunale 152 del 23 agosto 2023. Un premio, nella volontà dell'Amministrazione Bruno, da conferire a personalità del mondo della cultura, delle scienze, delle arti e del sociale, che meglio rappresentano gli ideali e la suggestiva figura del grande imperatore svevo. Un'iniziativa culturale finalizzata altresì alla valorizzazione e promozione di Castel del Monte, Patrimonio Unesco di Puglia, come previsto dalla legge regionale n. 35/2020.Un luogo rappresentativo della magnificenza di Federico II, della sua vasta e poliedrica cultura, il sito Unesco dal 1996 è simbolo di coesistenza, nella storia, di matrici culturali profondamente differenti, connesse alla complessa personalità dell'imperatore svevo, per molto tempo considerato simbolo di tolleranza e pace.La serata sarà allietata dalla Nuova Orchestra Città di Andria, diretta dal Maestro Vito Andrea Morra, con la speciale esibizione del musicista Mario Rosini e delle vocalist Luciana Negroponte e Patty Lomuscio.Tutti i dettagli dell'evento sono stati illustrati in una conferenza stampa in Sala Giunta a Palazzo di Città, alla presenza dell'attore Riccardo Scamarcio, dell'assessore al Turismo, Sviluppo e impresa turistica della Regione Puglia Gianfranco Lopane, del sindaco Giovanna Bruno e dell'assessore alle Radici Cesareo Troia, delegato al turismo ed alla valorizzazione del sito Unesco.L'ingresso in platea avverrà a partire dalle ore 19. E' previsto parcheggio (a pagamento in misura ridotta) al CAT e trasporto con navetta fino al maniero. Garantito altresì l'accesso ai diversamente abili non deambulanti.