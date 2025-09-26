Regione stanzia 5 mln per progetti sulla I.A. e l’orchestrazione dei processi in favore di Comuni e Province pugliesi

A denunciarlo è Coldiretti Puglia, mentre si attendono le piogge previste nei prossimi giorni

Nelle circoscrizioni elettorali, su 23 seggi 7 sono assegnati a Bari, 2 alla BAT, 2 a Brindisi, 4 a Foggia, 5 a Lecce e 3 a Taranto: gli altri con premio di maggioranza

Spuntano i nomi di Luigi Del Giudice, Flavio Civita, Michele Coratella, Cesareo Troia e di Grazia di Bari

Il plauso di Coldiretti Puglia. La viticoltura da vino in Puglia annovera circa 11 mila aziende agricole e circa 600 cantine

Politica

La parola adesso al Consiglio. Emiliano e Amati: “Giunta ha approvato per mettere in sicurezza i conti e salvaguardare la nuova amministrazione”