Domenico De Santis e Giovanna Bruno
Domenico De Santis e Giovanna Bruno
Politica

Regionali, De Santis (PD): «Al lavoro per la Bat e la Puglia»

«Costruire, giorno dopo giorno, il cambiamento di questa bellissima provincia»

Andria - venerdì 28 novembre 2025 10.04 Comunicato Stampa
"Il ritornello era, "tanto prende i voti e torna a Bari...". E invece no, non mi sono mai fermato e sono e resto qui" Sono le parole di Domenico De Santis, segretario regionale del PD. "Martedì e mercoledì sono stato a Bisceglie e Trani, oggi ad Andria. Sono al lavoro nella Bat, per la Bat e per la Puglia.

Ad Andria il PD è stato il primo partito come in tutta la provincia e in Puglia. É un risultato che riflette anche l'ottimo giudizio sulla sindaca Giovanna Bruno e che premia il lavoro fatto dal partito in città.

Nei prossimi giorni ritornerò in ogni luogo percorso in questi 45 giorni di campagna elettorale per ringraziare tutte le persone che ho incontrato e costruire, giorno dopo giorno, il cambiamento di questa bellissima provincia".
  • domenico de santis
Auto rubate ad Andria, ritrovate le carcasse cannibalizzate
28 novembre 2025 Auto rubate ad Andria, ritrovate le carcasse cannibalizzate
L’atletica leggera tra formazione e benessere psicofisico: l’ASD Andria Athletic Club ne illustra i benefici
28 novembre 2025 L’atletica leggera tra formazione e benessere psicofisico: l’ASD Andria Athletic Club ne illustra i benefici
Altri contenuti a tema
Sindaca Bruno, sotto attacco del cdx: «Campagna elettorale con l’ausilio di soldi pubblici» Sindaca Bruno, sotto attacco del cdx: «Campagna elettorale con l’ausilio di soldi pubblici» Accusata di fare campagna elettorale in vista delle elezioni comunali 2026 durante la manifestazione “Camminata tra gli ulivi”
Furti nelle campagne della Bat, la solidarietà di De Santis (PD) Cronaca Furti nelle campagne della Bat, la solidarietà di De Santis (PD) "Non arrendetevi, denunciate"
De Santis (PD): “Si vuole limitare il diritto costituzionale dei Sindaci di candidarsi al Consiglio regionale”​ De Santis (PD): “Si vuole limitare il diritto costituzionale dei Sindaci di candidarsi al Consiglio regionale”​ Il Segretario regionale del Partito Democratico "Ci opporremo all'emendamento"​
Centro sinistra andriese: diversi incontri tra chiostro e locali Centro sinistra andriese: diversi incontri tra chiostro e locali I giovani di Alternativa e GD hanno accolto Minervini; Pd e Sel hanno discusso con De Santis
Ad Andria uno dei cinque appuntamenti di "Paesaggi a Sud "
28 novembre 2025 Ad Andria uno dei cinque appuntamenti di "Paesaggi a Sud"
Il teatro come viaggio verso la bellezza interiore, doppio appuntamento del centro di salute mentale
28 novembre 2025 Il teatro come viaggio verso la bellezza interiore, doppio appuntamento del centro di salute mentale
Sen. Dario Damiani: "Forza Italia cresce sul territorio della Bat e centra l'obiettivo di un seggio in Consiglio regionale "
28 novembre 2025 Sen. Dario Damiani: "Forza Italia cresce sul territorio della Bat e centra l'obiettivo di un seggio in Consiglio regionale"
API: Salvaguardare quasi 32mila alveari e 13mila sciami in Puglia è una necessità ambientale
28 novembre 2025 API: Salvaguardare quasi 32mila alveari e 13mila sciami in Puglia è una necessità ambientale
Dal 28 novembre il centro di raccolta comunale dei rifiuti resterà chiuso
27 novembre 2025 Dal 28 novembre il centro di raccolta comunale dei rifiuti resterà chiuso
Fondazione Onda premia con 3 bollini l’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, 2 il Dimiccoli di Barletta ed uno il Bonomo di Andria
27 novembre 2025 Fondazione Onda premia con 3 bollini l’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, 2 il Dimiccoli di Barletta ed uno il Bonomo di Andria
Prolungata l’allerta meteo gialla per piogge fino alle 20 di venerdì 28 novembre
27 novembre 2025 Prolungata l’allerta meteo gialla per piogge fino alle 20 di venerdì 28 novembre
Flavio Civita: "Campagna di relazioni riuscita ma attestare Andria come “terra di conquista” è mortificante "
27 novembre 2025 Flavio Civita: "Campagna di relazioni riuscita ma attestare Andria come “terra di conquista” è mortificante"
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.