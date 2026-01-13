De Santis
Ospedale di Andria, De Santis (Pd): “Fake news sul definanziamento"

"Il nuovo accordo di programma è stato controfirmato il 10 ottobre dello scorso anno dal Ministero della Salute"

Andria - martedì 13 gennaio 2026 13.30
"Sull'ospedale di Andria e sul suo definanziamento circolano delle fake news. Abbiamo letto nelle scorse ore fake news sulla perdita dei finanziamenti per il nuovo ospedale di Andria. Qualcuno sta provando a raccogliere qualche voto raccontando bufale che non fanno bene all'interesse della città". Commenta così il consigliere regionale del partito democratico Domenico De Santis le voci su un possibile definanziamento del nuovo ospedale di Andria.

"Nessuna risorsa è stata persa. I finanziamenti ex art. 20 utilizzati per coprire il quadro economico del progetto sono stati assegnati alla Puglia e alla Puglia sono rimasti. – spiega - Il Nuovo accordo di programma è stato controfirmato il 10 ottobre dello scorso anno dal Ministero della Salute ed è coperto da tutti i 360 milioni di euro necessari per realizzare l'opera e per gli arredi. In base alle norme la Regione Puglia ha 30 mesi per addivenire al Decreto di ammissione a finanziamento, il progetto definitivo è stato già verificato da Asset ed è stata avviata la procedura di verifica del progetto esecutivo per la gara dei lavori per la realizzazione del nuovo Ospedale di Andria, di secondo livello e di 400 posti letto".
"Invito tutte le parti politiche a fare un lavoro di squadra nell'interesse della città di Andria e a non "buttarla in propaganda" su questioni così importanti e strategiche per i cittadini e l'intero territorio della BAT", conclude De Santis.
