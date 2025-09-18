Furti nelle campagne
Cronaca

Furti nelle campagne della Bat, la solidarietà di De Santis (PD)

"Non arrendetevi, denunciate"

Andria - giovedì 18 settembre 2025 14.15
"Quello dei furti, delle intimidazioni, dei danneggiamenti e delle estorsioni nelle campagne della provincia Bat, è un fenomeno datato, quasi endemico e noto. Diversi i tavoli in Prefettura nel corso degli anni per unire le energie e coinvolgere vigilanza privata e forze dell'ordine nel tentativo di tutelare beni, persone e aziende, che sono la storia e la linfa vitale di un territorio che vive di agricoltura. Non sono mancati i progetti, come quello per portare la videosorveglianza, non solo quella privata, fuori dai centri abitati. Ma è evidente che non basta, visto che, come dimostrato dagli ultimi episodi, i sistemi vengono aggirati con gravi ripercussioni economiche per i proprietari di terreni e aziende agricole". La nota a firma del segretario del PD Puglia, Domenico De Santis.
A loro, e in particolare all'imprenditore andriese Giovanni Tannoja, vittima di un furto nella sua azienda alcuni giorni fa, l'ennesimo, va la solidarietà e la vicinanza del PD Puglia per quanto subito e la mia ammirazione per la forza che hanno e che spero troveranno, e troverà, per continuare ad andare avanti, a denunciare e a non arrendersi alla prepotenza e alla violenza dei predoni delle campagne, soprattutto in aree particolari, come quella dell'Alta Murgia.
Un territorio che dovrebbe vivere della sua bellezza, del suo valore paesaggistico, naturalistico e produttivo, nel nord barese come pure nel barese, dove episodi simili non mancano. E invece viene violato e rischia l'abbandono, un isolamento che lo relegherà a terra in cui la criminalità potrà fare i suoi affari: sversare rifiuti, cannibalizzare auto rubate.
Questo non può e non deve accadere. Ma serve una mobilitazione, non solo delle vittime di queste razzie. Serve impegno e coraggio di tutti e servono istituzioni militanti, presenti, vicine agli agricoltori, agli imprenditori, ai produttori agricoli.
Lasciare spazio a bande di criminali non è una possibilità. Chi lavora la terra, chi investe in agricoltura non solo è custode di una storia e di un patrimonio economico e di tradizioni, ma rappresenta un presidio di legalità. Queste persone hanno il diritto di non sentirsi in pericolo e di lavorare in sicurezza, di concentrarsi sulle produzioni, sui mercai, su come diventare più competitivi, per se stessi e per le loro comunità. Meritano di essere tutelate e non ignorate. E questo è anche un compito della politica. Il PD Puglia si pone in ascolto dei territori per portare le loro istanze a ottenere risposte, soluzioni e non restare inascoltate".
  • domenico de santis
