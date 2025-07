Puglia, firmato il Protocollo per il contrasto al caporalato: un passo concreto per la dignità del lavoro agricolo

migliorare la legalità e la sicurezza nei luoghi di lavoro agricolo;

rafforzare il raccordo tra istituzioni, enti di vigilanza e parti sociali;

favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per combattere il lavoro sommerso;

attuare un monitoraggio costante e capillare delle condizioni occupazionali;

promuovere la cultura del lavoro regolare, a vantaggio delle aziende virtuose e dei lavoratori stagionali.

È stato sottoscritto oggi il Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, ARPAL Puglia, l'Ispettorato Interregionale del Lavoro, INPS, INAIL e le principali organizzazioni sindacali e di categoria, con l'obiettivo di rafforzare il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.Il consigliere regionale Francesco Paolicelli esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto e ringrazia pubblicamente:• l'assessore all'Agricoltura Donato Pentassuglia e l'assessore al Lavoro Sebastiano Leo, insieme alle rispettive strutture, per il lavoro di squadra e la visione comune che hanno reso possibile la firma di questo accordo;• ARPAL Puglia per l'impegno e la professionalità dimostrata nella costruzione di un percorso condiviso a tutela dei lavoratori e delle imprese agricole."Questo protocollo è il frutto di una collaborazione istituzionale ampia e partecipata, che mette al centro la dignità del lavoro e i diritti dei lavoratori agricoli" – dichiara Paolicelli – "Ringrazio gli assessori Pentassuglia e Leo e tutto il personale dei due assessorati per la determinazione con cui hanno portato avanti questo impegno. Un plauso anche ad ARPAL per la capacità di coordinamento e il supporto tecnico che ha permesso di raggiungere questo importante traguardo".Il Protocollo prevede azioni concrete per:"È un passo avanti fondamentale – aggiunge Paolicelli – per costruire un'agricoltura più giusta, moderna e rispettosa dei diritti umani. La Puglia dimostra ancora una volta di essere in prima linea nella lotta al caporalato e nello sviluppo di politiche innovative per il lavoro".