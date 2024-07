Nove anni dalla scomparsa di Paola Clemente: Andria ricorda l'operaia agricola morta di fatica nelle campagne

Una drammatica vicenda, anche grazie alle denunce della Cgil e della Flai, aveva scosso l'opinione pubblica e il sistema politico, portando a una legge avanzata di contrasto a caporalato e sfruttamento qual è la n.199 del 2016. Ma un legge non basta e nelle campagne si continua a morire. Altre furono le vittime in quella torrida estate del 2015, così come l'ultimo caso su cui indaga la magistratura con la morte di un lavoratore indiano a Laterza, nel tarantino. Così come Satnam Singh a Latina. Vite sacrificate sull'altare del profitto e di un sistema di fare impresa che non ha alcun rispetto delle persone.



Il caporalato nella sua quotidiana drammaticità, è un fenomeno complesso e come tale va trattato, cercando di porre in essere azioni corali e strategie di medio/lungo termine che agiscano su più livelli e variabili. Questo fenomeno non riguarda solo gli immigrati, ma come nel caso di Paola Clemente anche i cittadini italiani. Maggiori controlli ed aziende sane, insieme al rinnovo dei contratti di lavoro degli operai agricoli sono il valore aggiunto per dare tutele e salari adeguati e dignitosi. Solo se tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo in questa vicenda faranno la propria parte, si riuscirà a debellare questa odiosa quanto incivile pratica, indegna di una società civile.